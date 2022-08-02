https://ria.ru/20220802/nagrady-1806728537.html

Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды

Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды - РИА Новости, 02.08.2022

Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды

Командование российских подразделений провело награждение бойцов спецназа, проявивших себя во время специальной военной операции, на передовой в Запорожской... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:01

2022-08-02T17:01

2022-08-02T19:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг — РИА Новости. Командование российских подразделений провело награждение бойцов спецназа, проявивших себя во время специальной военной операции, на передовой в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.Среди них были военнослужащие, которым вручили ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Суворова, медали "За боевые отличия" и другие."Мы продолжаем выполнять мероприятия в рамках специальной операции на Украине, уничтожаем националистические орды на Украине. Мы все придем, все выживем и всех победим. Мы будем добиваться только победы, слава России!" — сказал после церемонии один из российских спецназовцев. Всего бойцы получили десять наград.После мероприятия командование передало военным рисунки от учеников школы № 2 поселка Веселое Запорожской области.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220713/nagrazhdenie-1802100288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение российских военных орденами и медалями на передовой в Запорожской области Российских военных на передовой в Запорожской области наградили орденами и медалями, в том числе орденами Мужества, передаёт корреспондент РИА Новости 2022-08-02T17:01 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, вооруженные силы рф, владимир путин