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Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/nagrady-1806728537.html
Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды
Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды - РИА Новости, 02.08.2022
Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды
Командование российских подразделений провело награждение бойцов спецназа, проявивших себя во время специальной военной операции, на передовой в Запорожской... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:01
2022-08-02T19:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг — РИА Новости. Командование российских подразделений провело награждение бойцов спецназа, проявивших себя во время специальной военной операции, на передовой в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.Среди них были военнослужащие, которым вручили ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Суворова, медали "За боевые отличия" и другие."Мы продолжаем выполнять мероприятия в рамках специальной операции на Украине, уничтожаем националистические орды на Украине. Мы все придем, все выживем и всех победим. Мы будем добиваться только победы, слава России!" — сказал после церемонии один из российских спецназовцев. Всего бойцы получили десять наград.После мероприятия командование передало военным рисунки от учеников школы № 2 поселка Веселое Запорожской области.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Награждение российских военных орденами и медалями на передовой в Запорожской области
Российских военных на передовой в Запорожской области наградили орденами и медалями, в том числе орденами Мужества, передаёт корреспондент РИА Новости
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запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
17:01 02.08.2022 (обновлено: 19:59 02.08.2022)
 
Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды

Российских спецназовцев на передовой в Запорожской области наградили орденами и медалями

Читать ria.ru в
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг — РИА Новости. Командование российских подразделений провело награждение бойцов спецназа, проявивших себя во время специальной военной операции, на передовой в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
Среди них были военнослужащие, которым вручили ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Суворова, медали "За боевые отличия" и другие.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Мы продолжаем выполнять мероприятия в рамках специальной операции на Украине, уничтожаем националистические орды на Украине. Мы все придем, все выживем и всех победим. Мы будем добиваться только победы, слава России!" — сказал после церемонии один из российских спецназовцев. Всего бойцы получили десять наград.
После мероприятия командование передало военным рисунки от учеников школы № 2 поселка Веселое Запорожской области.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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