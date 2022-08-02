https://ria.ru/20220802/monroe-1806687331.html
Компания Marilyn Monroe Estate заступилась за Ану де Армас в роли Монро
Компания Marilyn Monroe Estate заступилась за Ану де Армас в роли Монро - РИА Новости, 02.08.2022
Компания Marilyn Monroe Estate заступилась за Ану де Армас в роли Монро
Компания Marilyn Monroe Estate, обладающая правами на изображение и имущество Мэрилин Монро, заступилась за Ану де Армас в роли легендарной актрисы в фильме... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:24
2022-08-02T16:24
2022-08-02T16:24
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Компания Marilyn Monroe Estate, обладающая правами на изображение и имущество Мэрилин Монро, заступилась за Ану де Армас в роли легендарной актрисы в фильме "Блондинка", пишет Variety. Артистку раскритиковали в Сети за акцент в трейлере байопика. Ранее актриса уверяла, что год потратила на то, чтобы повторить тембр Монро. "Мэрилин Монро — икона Голливуда и поп-культуры, выходящая за границы поколений и истории. Любая актриса, которая решится воплотить ее образ, понимает, какая перед ней стоит высокая планка. Судя только по трейлеру, Ана — отличный выбор на эту роль, потому что она передает гламур, человечность и уязвимость Мэрилин. Нам не терпится увидеть фильм полностью", — говорит Марк Розен, возглавляющий один из отделов компании Authentic Brands Group, в которую входит Marilyn Monroe Estate.Лента "Блондинка" выйдет на стриминговой платформе Netflix 28 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мэрилин монро, кино и сериалы, знаменитости, звезды, netflix
Компания Marilyn Monroe Estate заступилась за Ану де Армас в роли Монро
Marilyn Monroe Estate заступился за Ану де Армас в роли Монро из-за критики ее акцента
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Компания Marilyn Monroe Estate, обладающая правами на изображение и имущество Мэрилин Монро, заступилась за Ану де Армас в роли легендарной актрисы в фильме "Блондинка", пишет
Variety.
Артистку раскритиковали в Сети за акцент в трейлере байопика. Ранее актриса уверяла, что год потратила на то, чтобы повторить тембр Монро.
"Мэрилин Монро — икона Голливуда и поп-культуры, выходящая за границы поколений и истории. Любая актриса, которая решится воплотить ее образ, понимает, какая перед ней стоит высокая планка. Судя только по трейлеру, Ана — отличный выбор на эту роль, потому что она передает гламур, человечность и уязвимость Мэрилин. Нам не терпится увидеть фильм полностью", — говорит Марк Розен, возглавляющий один из отделов компании Authentic Brands Group, в которую входит Marilyn Monroe Estate.
Лента "Блондинка" выйдет на стриминговой платформе Netflix 28 сентября.