https://ria.ru/20220802/monroe-1806687331.html

Компания Marilyn Monroe Estate заступилась за Ану де Армас в роли Монро

Компания Marilyn Monroe Estate заступилась за Ану де Армас в роли Монро - РИА Новости, 02.08.2022

Компания Marilyn Monroe Estate заступилась за Ану де Армас в роли Монро

Компания Marilyn Monroe Estate, обладающая правами на изображение и имущество Мэрилин Монро, заступилась за Ану де Армас в роли легендарной актрисы в фильме... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:24

2022-08-02T16:24

2022-08-02T16:24

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Компания Marilyn Monroe Estate, обладающая правами на изображение и имущество Мэрилин Монро, заступилась за Ану де Армас в роли легендарной актрисы в фильме "Блондинка", пишет Variety. Артистку раскритиковали в Сети за акцент в трейлере байопика. Ранее актриса уверяла, что год потратила на то, чтобы повторить тембр Монро. "Мэрилин Монро — икона Голливуда и поп-культуры, выходящая за границы поколений и истории. Любая актриса, которая решится воплотить ее образ, понимает, какая перед ней стоит высокая планка. Судя только по трейлеру, Ана — отличный выбор на эту роль, потому что она передает гламур, человечность и уязвимость Мэрилин. Нам не терпится увидеть фильм полностью", — говорит Марк Розен, возглавляющий один из отделов компании Authentic Brands Group, в которую входит Marilyn Monroe Estate.Лента "Блондинка" выйдет на стриминговой платформе Netflix 28 сентября.

https://ria.ru/20220802/pitt-1806610261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мэрилин монро, кино и сериалы, знаменитости, звезды, netflix