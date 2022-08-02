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"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи - РИА Новости, 02.08.2022
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"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи
"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи - РИА Новости, 02.08.2022
"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи
Агрохолдинг "Мираторг", как и несколько других отечественных компаний, ищет партнеров для выхода на рынок Камбоджи, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T06:15
2022-08-02T06:15
экономика
россия
камбоджа
мираторг
анатолий боровик (посол россии в камбодже )
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Агрохолдинг "Мираторг", как и несколько других отечественных компаний, ищет партнеров для выхода на рынок Камбоджи, заявил РИА Новости посол России в королевстве Анатолий Боровик.Дипломат также подчеркнул, что "западные рестрикции внесли некоторый разлад в привычный ход взаимодействия в хозяйственной сфере"."Здесь демонстрируют понимание к непростой ситуации, в которой оказался российский бизнес. В случае необходимости посольство оказывает содействие в установлении контактов с камбоджийскими предпринимателями", — пояснил он.Боровик отметил, что сейчас российский экспорт в Камбодже в основном представлен машинами, оборудованием, химической продукцией и минеральным сырьем. А для России особый интерес представляют камбоджийские изделия из текстиля и обуви. По его словам, обе стороны выразили интерес к расширению коммерческих связей в 2021 году, когда состоялась первая бизнес-миссия российских компаний в Камбоджу.
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экономика, россия, камбоджа, мираторг, анатолий боровик (посол россии в камбодже )
06:15 02.08.2022
 
"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи

"Мираторг" и другие компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВ цехе мясоперерабатывающего предприятия
В цехе мясоперерабатывающего предприятия - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В цехе мясоперерабатывающего предприятия . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Агрохолдинг "Мираторг", как и несколько других отечественных компаний, ищет партнеров для выхода на рынок Камбоджи, заявил РИА Новости посол России в королевстве Анатолий Боровик.
"Отечественные производители продолжают проявлять интерес к местному рынку. Российские компании, в том числе и "Мираторг", находятся в контакте с Торговой палатой Камбоджи, идёт поиск надёжных партнеров", — рассказал он.
Дипломат также подчеркнул, что "западные рестрикции внесли некоторый разлад в привычный ход взаимодействия в хозяйственной сфере".
"Здесь демонстрируют понимание к непростой ситуации, в которой оказался российский бизнес. В случае необходимости посольство оказывает содействие в установлении контактов с камбоджийскими предпринимателями", — пояснил он.
Боровик отметил, что сейчас российский экспорт в Камбодже в основном представлен машинами, оборудованием, химической продукцией и минеральным сырьем. А для России особый интерес представляют камбоджийские изделия из текстиля и обуви. По его словам, обе стороны выразили интерес к расширению коммерческих связей в 2021 году, когда состоялась первая бизнес-миссия российских компаний в Камбоджу.
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ЭкономикаРоссияКамбоджаМираторгАнатолий Боровик (посол России в Камбодже )
 
 
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