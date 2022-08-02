https://ria.ru/20220802/miratorg-1806562687.html
"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи
"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи - РИА Новости, 02.08.2022
"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи
Агрохолдинг "Мираторг", как и несколько других отечественных компаний, ищет партнеров для выхода на рынок Камбоджи, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T06:15
2022-08-02T06:15
2022-08-02T06:15
экономика
россия
камбоджа
мираторг
анатолий боровик (посол россии в камбодже )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145923/82/1459238261_0:353:3013:2048_1920x0_80_0_0_3e952a9ddf391c8403e302b8523216e2.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Агрохолдинг "Мираторг", как и несколько других отечественных компаний, ищет партнеров для выхода на рынок Камбоджи, заявил РИА Новости посол России в королевстве Анатолий Боровик.Дипломат также подчеркнул, что "западные рестрикции внесли некоторый разлад в привычный ход взаимодействия в хозяйственной сфере"."Здесь демонстрируют понимание к непростой ситуации, в которой оказался российский бизнес. В случае необходимости посольство оказывает содействие в установлении контактов с камбоджийскими предпринимателями", — пояснил он.Боровик отметил, что сейчас российский экспорт в Камбодже в основном представлен машинами, оборудованием, химической продукцией и минеральным сырьем. А для России особый интерес представляют камбоджийские изделия из текстиля и обуви. По его словам, обе стороны выразили интерес к расширению коммерческих связей в 2021 году, когда состоялась первая бизнес-миссия российских компаний в Камбоджу.
https://ria.ru/20220513/kuba-1788371957.html
россия
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145923/82/1459238261_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_a9718dc855e9d8b8a0476531558e0749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, камбоджа, мираторг, анатолий боровик (посол россии в камбодже )
"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи
"Мираторг" и другие компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи