https://ria.ru/20220802/miratorg-1806562687.html

"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи

"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи - РИА Новости, 02.08.2022

"Мираторг" и компании из России ищут партнеров для выхода на рынок Камбоджи

Агрохолдинг "Мираторг", как и несколько других отечественных компаний, ищет партнеров для выхода на рынок Камбоджи, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T06:15

2022-08-02T06:15

2022-08-02T06:15

экономика

россия

камбоджа

мираторг

анатолий боровик (посол россии в камбодже )

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Агрохолдинг "Мираторг", как и несколько других отечественных компаний, ищет партнеров для выхода на рынок Камбоджи, заявил РИА Новости посол России в королевстве Анатолий Боровик.Дипломат также подчеркнул, что "западные рестрикции внесли некоторый разлад в привычный ход взаимодействия в хозяйственной сфере"."Здесь демонстрируют понимание к непростой ситуации, в которой оказался российский бизнес. В случае необходимости посольство оказывает содействие в установлении контактов с камбоджийскими предпринимателями", — пояснил он.Боровик отметил, что сейчас российский экспорт в Камбодже в основном представлен машинами, оборудованием, химической продукцией и минеральным сырьем. А для России особый интерес представляют камбоджийские изделия из текстиля и обуви. По его словам, обе стороны выразили интерес к расширению коммерческих связей в 2021 году, когда состоялась первая бизнес-миссия российских компаний в Камбоджу.

https://ria.ru/20220513/kuba-1788371957.html

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экономика, россия, камбоджа, мираторг, анатолий боровик (посол россии в камбодже )