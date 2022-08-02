https://ria.ru/20220802/miny-1806657493.html

Британское СМИ выдало ликвидацию украинских мин за работу ВСУ и опозорилось

Британское СМИ выдало ликвидацию украинских мин за работу ВСУ и опозорилось - РИА Новости, 02.08.2022

Британское СМИ выдало ликвидацию украинских мин за работу ВСУ и опозорилось

Таблоид Daily Mail опубликовал видео из телеграм-канала российской журналистки Марины Ахмедовой, полностью переврав суть происходящего. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:49

2022-08-02T13:49

2022-08-02T15:22

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Таблоид Daily Mail опубликовал видео из телеграм-канала российской журналистки Марины Ахмедовой, полностью переврав суть происходящего.На кадрах видно, как военнослужащий ДНР обезвреживает противопехотную мину "Лепесток", запущенную с территории Украины, используя для этого автомобильную покрышку. Однако британское СМИ назвало его "бравым украинским солдатом", а мины — российскими.Публикация вызвала возмущение как у самой журналистки, так и у читателей Daily Mail. "Мирослав кусает кулаки в кровь. Он, может, и бравый, но в 14-м служил в "Востоке" Ходаковского, и в целом вполне дэнээровский парень", — написала Ахмедова."На нем не украинская форма. "Лепестки" распространяют украинцы. Очередная извращенная пропаганда. Это ужасно", — отметил east. european."Наглые лжецы, это пророссийский солдат, который обезвреживает мины, отправленные Зеленским для убийства мирных жителей Донбасса. Бессовестные лжецы", — возмутился Atrides maverick."О Боже, ну и ложь. Этот солдат не украинец, Украина как раз и сбросила эти "Лепестки", — уточнил TheAngelofPeace."Лжецы! Все наоборот. Солдат в этом видео — русский, и он подрывает украинские мины", — подчеркнула Yulia Nodel."Это контент, украденный у журналистки Марины Ахмедовой. Здесь даже не украинский солдат, хватит распространять лживую информацию", — подытожили читатели.В конце июля украинские войска забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Снаряды попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской. На минах подорвались несколько мирных жителей, кроме того, ранения получил сотрудник МЧС, обезвреживавший один из боеприпасов.Противопехотная фугасная мина предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она устанавливается на грунт дистанционно. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth. Из-за необычной формы боеприпаса мирные жители не всегда могут распознать в нем опасный объект.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220728/feyk-1805543001.html

https://ria.ru/20220720/feyk-1803706881.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, великобритания