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Британское СМИ выдало ликвидацию украинских мин за работу ВСУ и опозорилось - РИА Новости, 02.08.2022
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Британское СМИ выдало ликвидацию украинских мин за работу ВСУ и опозорилось
Британское СМИ выдало ликвидацию украинских мин за работу ВСУ и опозорилось - РИА Новости, 02.08.2022
Британское СМИ выдало ликвидацию украинских мин за работу ВСУ и опозорилось
Таблоид Daily Mail опубликовал видео из телеграм-канала российской журналистки Марины Ахмедовой, полностью переврав суть происходящего. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:49
2022-08-02T15:22
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
великобритания
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Таблоид Daily Mail опубликовал видео из телеграм-канала российской журналистки Марины Ахмедовой, полностью переврав суть происходящего.На кадрах видно, как военнослужащий ДНР обезвреживает противопехотную мину "Лепесток", запущенную с территории Украины, используя для этого автомобильную покрышку. Однако британское СМИ назвало его "бравым украинским солдатом", а мины — российскими.Публикация вызвала возмущение как у самой журналистки, так и у читателей Daily Mail. "Мирослав кусает кулаки в кровь. Он, может, и бравый, но в 14-м служил в "Востоке" Ходаковского, и в целом вполне дэнээровский парень", — написала Ахмедова."На нем не украинская форма. "Лепестки" распространяют украинцы. Очередная извращенная пропаганда. Это ужасно", — отметил east. european."Наглые лжецы, это пророссийский солдат, который обезвреживает мины, отправленные Зеленским для убийства мирных жителей Донбасса. Бессовестные лжецы", — возмутился Atrides maverick."О Боже, ну и ложь. Этот солдат не украинец, Украина как раз и сбросила эти "Лепестки", — уточнил TheAngelofPeace."Лжецы! Все наоборот. Солдат в этом видео — русский, и он подрывает украинские мины", — подчеркнула Yulia Nodel."Это контент, украденный у журналистки Марины Ахмедовой. Здесь даже не украинский солдат, хватит распространять лживую информацию", — подытожили читатели.В конце июля украинские войска забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Снаряды попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской. На минах подорвались несколько мирных жителей, кроме того, ранения получил сотрудник МЧС, обезвреживавший один из боеприпасов.Противопехотная фугасная мина предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она устанавливается на грунт дистанционно. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth. Из-за необычной формы боеприпаса мирные жители не всегда могут распознать в нем опасный объект.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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украина
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, великобритания
13:49 02.08.2022 (обновлено: 15:22 02.08.2022)
 
Британское СМИ выдало ликвидацию украинских мин за работу ВСУ и опозорилось

Британский таблоид Daily Mail выдал ликвидацию военным ДНР украинских мин за работу ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Таблоид Daily Mail опубликовал видео из телеграм-канала российской журналистки Марины Ахмедовой, полностью переврав суть происходящего.
На кадрах видно, как военнослужащий ДНР обезвреживает противопехотную мину "Лепесток", запущенную с территории Украины, используя для этого автомобильную покрышку. Однако британское СМИ назвало его "бравым украинским солдатом", а мины — российскими.
Публикация вызвала возмущение как у самой журналистки, так и у читателей Daily Mail. "Мирослав кусает кулаки в кровь. Он, может, и бравый, но в 14-м служил в "Востоке" Ходаковского, и в целом вполне дэнээровский парень", — написала Ахмедова.
"На нем не украинская форма. "Лепестки" распространяют украинцы. Очередная извращенная пропаганда. Это ужасно", — отметил east. european.
"Наглые лжецы, это пророссийский солдат, который обезвреживает мины, отправленные Зеленским для убийства мирных жителей Донбасса. Бессовестные лжецы", — возмутился Atrides maverick.
"О Боже, ну и ложь. Этот солдат не украинец, Украина как раз и сбросила эти "Лепестки", — уточнил TheAngelofPeace.
"Лжецы! Все наоборот. Солдат в этом видео — русский, и он подрывает украинские мины", — подчеркнула Yulia Nodel.
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"Это контент, украденный у журналистки Марины Ахмедовой. Здесь даже не украинский солдат, хватит распространять лживую информацию", — подытожили читатели.
В конце июля украинские войска забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Снаряды попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской. На минах подорвались несколько мирных жителей, кроме того, ранения получил сотрудник МЧС, обезвреживавший один из боеприпасов.
Противопехотная фугасная мина предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она устанавливается на грунт дистанционно. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth. Из-за необычной формы боеприпаса мирные жители не всегда могут распознать в нем опасный объект.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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