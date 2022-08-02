13:49 02.08.2022 (обновлено: 15:22 02.08.2022)
Британское СМИ выдало ликвидацию украинских мин за работу ВСУ и опозорилось
Британский таблоид Daily Mail выдал ликвидацию военным ДНР украинских мин за работу ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Таблоид Daily Mail опубликовал видео из телеграм-канала российской журналистки Марины Ахмедовой, полностью переврав суть происходящего.
Публикация вызвала возмущение как у самой журналистки, так и у читателей Daily Mail. "Мирослав кусает кулаки в кровь. Он, может, и бравый, но в 14-м служил в "Востоке" Ходаковского, и в целом вполне дэнээровский парень", — написала Ахмедова.
"На нем не украинская форма. "Лепестки" распространяют украинцы. Очередная извращенная пропаганда. Это ужасно", — отметил east. european.
"Наглые лжецы, это пророссийский солдат, который обезвреживает мины, отправленные Зеленским для убийства мирных жителей Донбасса. Бессовестные лжецы", — возмутился Atrides maverick.
"О Боже, ну и ложь. Этот солдат не украинец, Украина как раз и сбросила эти "Лепестки", — уточнил TheAngelofPeace.
"Лжецы! Все наоборот. Солдат в этом видео — русский, и он подрывает украинские мины", — подчеркнула Yulia Nodel.
"Это контент, украденный у журналистки Марины Ахмедовой. Здесь даже не украинский солдат, хватит распространять лживую информацию", — подытожили читатели.
В конце июля украинские войска забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Снаряды попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской. На минах подорвались несколько мирных жителей, кроме того, ранения получил сотрудник МЧС, обезвреживавший один из боеприпасов.
Противопехотная фугасная мина предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она устанавливается на грунт дистанционно. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth. Из-за необычной формы боеприпаса мирные жители не всегда могут распознать в нем опасный объект.