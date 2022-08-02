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В Минобороны прокомментировали признания Скибицкого - РИА Новости, 02.08.2022
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В Минобороны прокомментировали признания Скибицкого
В Минобороны прокомментировали признания Скибицкого - РИА Новости, 02.08.2022
В Минобороны прокомментировали признания Скибицкого
Признание замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность США в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:35
2022-08-02T15:13
в мире
вашингтон (штат)
россия
министерство обороны сша
денис пушилин
антониу гутерреш
украина
оон
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Признание замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность США в конфликт, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По его словам, Минобороны России "зафиксировало и учитывает на будущее" эти слова генерала и считает их "официальным признанием"."Разглагольствуя перед британскими журналистами из The Telegraph, Скибицкий признался, что "перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью". Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине", - сказал Конашенков.По данным Минобороны России, в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР 29 июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали накануне в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806638766.html
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Конашенков: "Администрация Байдена несет прямую ответственность за все ракетные атаки по населенным пунктам Донбасса"
Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение киевскому режиму всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов, в результате которых массово погибли мирные жители, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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в мире, вашингтон (штат), россия, министерство обороны сша, денис пушилин, антониу гутерреш, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк)
14:35 02.08.2022 (обновлено: 15:13 02.08.2022)
 
В Минобороны прокомментировали признания Скибицкого

Минобороны: признание замглавы ГУР доказывает вовлеченность США в конфликт на Украине

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Признание замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность США в конфликт, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, Минобороны России "зафиксировало и учитывает на будущее" эти слова генерала и считает их "официальным признанием".
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
13:11
В МИД прокомментировали статью Telegraph с заявлением Скибицкого
"Разглагольствуя перед британскими журналистами из The Telegraph, Скибицкий признался, что "перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью". Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине", - сказал Конашенков.
По данным Минобороны России, в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР 29 июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали накануне в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести пусковых установок HIMARS
 
В миреВашингтон (штат)РоссияМинистерство обороны СШАДенис ПушилинАнтониу ГутеррешУкраинаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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