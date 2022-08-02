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МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России - РИА Новости, 03.08.2022
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МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России
МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России - РИА Новости, 03.08.2022
МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России
Развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-02T23:44
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россия
оон
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ООН, 2 авг - РИА Новости. Развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами", - заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".
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россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:44 02.08.2022 (обновлено: 00:53 03.08.2022)
 
МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России

В МИД России заявили, что гибридная война приведет к конфликту между ядерными державами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 авг - РИА Новости. Развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами", - заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 05:10
Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".
 
РоссияООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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