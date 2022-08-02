https://ria.ru/20220802/mid-1806810101.html
МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России
МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России - РИА Новости, 03.08.2022
МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России
Развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-02T23:44
2022-08-02T23:44
2022-08-03T00:53
россия
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_f30bcef5b709c970cdca2edd1f5bca27.jpg
ООН, 2 авг - РИА Новости. Развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами", - заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".
https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_790654379cc60b0d38687ad3cfe9197f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:44 02.08.2022 (обновлено: 00:53 03.08.2022)
МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России
В МИД России заявили, что гибридная война приведет к конфликту между ядерными державами