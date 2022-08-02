https://ria.ru/20220802/mid-1806810101.html

МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России

МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России - РИА Новости, 03.08.2022

МИД предупредил о последствиях гибридной войны против России

Развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-02T23:44

2022-08-02T23:44

2022-08-03T00:53

россия

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 2 авг - РИА Новости. Развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами", - заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".

https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)