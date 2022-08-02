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Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявили в МИД

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 02.08.2022

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявили в МИД

Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:14

2022-08-02T13:14

2022-08-02T13:37

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений", - заявила Захарова на брифинге.Она отметила, что "ещё никогда в истории действующие АЭС не подвергались столь регулярным и остервенелым атакам"."Вопрос жизненно важный", - заявила Захарова, отметив, что вопрос АЭС более серьёзен, чем вопрос продовольственной безопасности, калининградского транзита, выдачи виз и других сложных тем в отношениях России и Европы.Также Захарова отметила, что Киев продолжает каждый день проверять на прочность ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС, безрассудно повышая ядерные риски."Еще никогда в истории действующие АЭС не подвергались столь регулярным и остервенелым атакам. Киевские любители взвинчивать ставки до конца даже не понимают, чем может обернуться их безрассудство и игра с огнем", - подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

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в мире, украина, киев, россия, запорожская аэс