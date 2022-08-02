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Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/mid-1806640537.html
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявили в МИД
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 02.08.2022
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявили в МИД
Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:14
2022-08-02T13:37
специальная военная операция на украине
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запорожская аэс
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений", - заявила Захарова на брифинге.Она отметила, что "ещё никогда в истории действующие АЭС не подвергались столь регулярным и остервенелым атакам"."Вопрос жизненно важный", - заявила Захарова, отметив, что вопрос АЭС более серьёзен, чем вопрос продовольственной безопасности, калининградского транзита, выдачи виз и других сложных тем в отношениях России и Европы.Также Захарова отметила, что Киев продолжает каждый день проверять на прочность ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС, безрассудно повышая ядерные риски."Еще никогда в истории действующие АЭС не подвергались столь регулярным и остервенелым атакам. Киевские любители взвинчивать ставки до конца даже не понимают, чем может обернуться их безрассудство и игра с огнем", - подчеркнула Захарова в ходе брифинга.
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в мире, украина, киев, россия, запорожская аэс
13:14 02.08.2022 (обновлено: 13:37 02.08.2022)
 
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявили в МИД

Захарова: Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС от атак ВСУ

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений", - заявила Захарова на брифинге.
Она отметила, что "ещё никогда в истории действующие АЭС не подвергались столь регулярным и остервенелым атакам".
"Вопрос жизненно важный", - заявила Захарова, отметив, что вопрос АЭС более серьёзен, чем вопрос продовольственной безопасности, калининградского транзита, выдачи виз и других сложных тем в отношениях России и Европы.
Также Захарова отметила, что Киев продолжает каждый день проверять на прочность ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС, безрассудно повышая ядерные риски.
"Еще никогда в истории действующие АЭС не подвергались столь регулярным и остервенелым атакам. Киевские любители взвинчивать ставки до конца даже не понимают, чем может обернуться их безрассудство и игра с огнем", - подчеркнула Захарова в ходе брифинга.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 19:32
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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