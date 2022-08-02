https://ria.ru/20220802/medvedev-1806579132.html

Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте"

Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте" - РИА Новости, 02.08.2022

Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте"

Последний пост, опубликованный зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым на его странице "ВКонтакте", был про ВМФ, с тем, кто взломал страницу и публиковал... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:03

2022-08-02T10:03

2022-08-02T11:17

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Последний пост, опубликованный зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым на его странице "ВКонтакте", был про ВМФ, с тем, кто взломал страницу и публиковал другую запись, разберется администрация соцсети и кто положено, сообщил его помощник Олег Осипов.Накануне вечером на странице Медведева появился пост, посвященный геополитике, однако потом пропал и последней записью снова стало поздравление с Днем ВМФ."Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220728/medvedev-1805677572.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий медведев