https://ria.ru/20220802/medvedev-1806579132.html
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте"
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте" - РИА Новости, 02.08.2022
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте"
Последний пост, опубликованный зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым на его странице "ВКонтакте", был про ВМФ, с тем, кто взломал страницу и публиковал... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:03
2022-08-02T10:03
2022-08-02T11:17
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Последний пост, опубликованный зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым на его странице "ВКонтакте", был про ВМФ, с тем, кто взломал страницу и публиковал другую запись, разберется администрация соцсети и кто положено, сообщил его помощник Олег Осипов.Накануне вечером на странице Медведева появился пост, посвященный геополитике, однако потом пропал и последней записью снова стало поздравление с Днем ВМФ."Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220728/medvedev-1805677572.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, дмитрий медведев
10:03 02.08.2022 (обновлено: 11:17 02.08.2022)
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте"
Помощник Осипов сообщил о взломе страницы зампреда Совбеза Медведева во "ВКонтакте"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Последний пост, опубликованный зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым на его странице "ВКонтакте", был про ВМФ, с тем, кто взломал страницу и публиковал другую запись, разберется администрация соцсети и кто положено, сообщил его помощник Олег Осипов.
Накануне вечером на странице Медведева появился пост, посвященный геополитике, однако потом пропал и последней записью снова стало поздравление с Днем ВМФ.
"Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал он журналистам.