Рейтинг@Mail.ru
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте" - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/medvedev-1806579132.html
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте"
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте" - РИА Новости, 02.08.2022
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте"
Последний пост, опубликованный зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым на его странице "ВКонтакте", был про ВМФ, с тем, кто взломал страницу и публиковал... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:03
2022-08-02T11:17
общество
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_dfb798e41c162e975cd8484927b57fcd.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Последний пост, опубликованный зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым на его странице "ВКонтакте", был про ВМФ, с тем, кто взломал страницу и публиковал другую запись, разберется администрация соцсети и кто положено, сообщил его помощник Олег Осипов.Накануне вечером на странице Медведева появился пост, посвященный геополитике, однако потом пропал и последней записью снова стало поздравление с Днем ВМФ."Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220728/medvedev-1805677572.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ad2fe58c50d18ccfb11f47f2dcf35a8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев
10:03 02.08.2022 (обновлено: 11:17 02.08.2022)
 
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы во "Вконтакте"

Помощник Осипов сообщил о взломе страницы зампреда Совбеза Медведева во "ВКонтакте"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Последний пост, опубликованный зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым на его странице "ВКонтакте", был про ВМФ, с тем, кто взломал страницу и публиковал другую запись, разберется администрация соцсети и кто положено, сообщил его помощник Олег Осипов.
Накануне вечером на странице Медведева появился пост, посвященный геополитике, однако потом пропал и последней записью снова стало поздравление с Днем ВМФ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 18:12
Медведев заявил, что Россия сможет защитить свои интересы
"Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал он журналистам.
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала