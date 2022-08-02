https://ria.ru/20220802/mazur-1806731675.html
Мазур призвал чиновников прекратить заниматься глупостями
Мазур призвал чиновников прекратить заниматься глупостями - РИА Новости, 02.08.2022
Мазур призвал чиновников прекратить заниматься глупостями
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур призвал чиновников "прекратить глупости" с подготовкой вопросов и заранее продуманных ответов к его приезду. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:14
2022-08-02T17:14
2022-08-02T17:16
политика
томская область
владимир мазур
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур призвал чиновников "прекратить глупости" с подготовкой вопросов и заранее продуманных ответов к его приезду.Мазур рассказал, что получил видео, на котором администрация района готовится к его приезду и заранее пишет "красивые ответы" на заготовленные вопросы."Прислали видео того, как в одном из районов готовятся меня встречать. Заранее заготовленные "простые люди", с заранее написанными "наболевшими вопросами", на которые у местных властей уже есть красивые ответы", - говорится в сообщении врио губернатора в Telegram-канале.Мазур подчеркнул, что в такой подготовке нет смысла, так как он работает в районах по "своему сценарию", самостоятельно решая, куда пойти и что спросить."Прекращайте эти глупости и идите заниматься своими прямыми должностными обязанностями", - сказал Мазур.Врио губернатора отметил, что люди все равно найдут способ связаться с ним, так как он использует все доступные способы общения с жителями региона."На первый раз я не называю ни район, ни фамилии организаторов спектакля. Но если случится второй раз, разговаривать будем иначе", - заключил он.
https://ria.ru/20220616/sibur-1795716657.html
https://ria.ru/20220617/razvitie-1795963645.html
томская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, томская область, владимир мазур
17:14 02.08.2022 (обновлено: 17:16 02.08.2022)
Мазур призвал чиновников прекратить заниматься глупостями
И.о. главы Томской области Мазур призвал чиновников "прекратить глупости"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур призвал
чиновников "прекратить глупости" с подготовкой вопросов и заранее продуманных ответов к его приезду.
Мазур рассказал, что получил видео, на котором администрация района готовится к его приезду и заранее пишет "красивые ответы" на заготовленные вопросы.
"Прислали видео того, как в одном из районов готовятся меня встречать. Заранее заготовленные "простые люди", с заранее написанными "наболевшими вопросами", на которые у местных властей уже есть красивые ответы", - говорится в сообщении врио губернатора в Telegram-канале.
Мазур подчеркнул, что в такой подготовке нет смысла, так как он работает в районах по "своему сценарию", самостоятельно решая, куда пойти и что спросить.
"Прекращайте эти глупости и идите заниматься своими прямыми должностными обязанностями", - сказал Мазур.
Врио губернатора отметил, что люди все равно найдут способ связаться с ним, так как он использует все доступные способы общения с жителями региона.
"На первый раз я не называю ни район, ни фамилии организаторов спектакля. Но если случится второй раз, разговаривать будем иначе", - заключил он.