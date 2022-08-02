https://ria.ru/20220802/mazur-1806731675.html

Мазур призвал чиновников прекратить заниматься глупостями

Мазур призвал чиновников прекратить заниматься глупостями - РИА Новости, 02.08.2022

Мазур призвал чиновников прекратить заниматься глупостями

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур призвал чиновников "прекратить глупости" с подготовкой вопросов и заранее продуманных ответов к его приезду. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:14

2022-08-02T17:14

2022-08-02T17:16

политика

томская область

владимир мазур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792246_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_30a1628945fc16e9f5c739592eb3292e.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур призвал чиновников "прекратить глупости" с подготовкой вопросов и заранее продуманных ответов к его приезду.Мазур рассказал, что получил видео, на котором администрация района готовится к его приезду и заранее пишет "красивые ответы" на заготовленные вопросы."Прислали видео того, как в одном из районов готовятся меня встречать. Заранее заготовленные "простые люди", с заранее написанными "наболевшими вопросами", на которые у местных властей уже есть красивые ответы", - говорится в сообщении врио губернатора в Telegram-канале.Мазур подчеркнул, что в такой подготовке нет смысла, так как он работает в районах по "своему сценарию", самостоятельно решая, куда пойти и что спросить."Прекращайте эти глупости и идите заниматься своими прямыми должностными обязанностями", - сказал Мазур.Врио губернатора отметил, что люди все равно найдут способ связаться с ним, так как он использует все доступные способы общения с жителями региона."На первый раз я не называю ни район, ни фамилии организаторов спектакля. Но если случится второй раз, разговаривать будем иначе", - заключил он.

https://ria.ru/20220616/sibur-1795716657.html

https://ria.ru/20220617/razvitie-1795963645.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, томская область, владимир мазур