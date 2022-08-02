https://ria.ru/20220802/marburg-1806616606.html

В Гане умер ребенок, заразившийся вирусом Марбург

В Гане умер ребенок, заразившийся вирусом Марбург - РИА Новости, 02.08.2022

В Гане умер ребенок, заразившийся вирусом Марбург

Ребенок умер в Гане от вируса Марбург, заявил во вторник помощник генерального директора ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагима Сосе... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:08

2022-08-02T12:08

2022-08-02T13:06

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ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости. Ребенок умер в Гане от вируса Марбург, заявил во вторник помощник генерального директора ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагима Сосе Фалл."На прошлой неделе я упомянул о двух дополнительных случаях. Один из них - жена первого пациента, а другой - ребенок этого пациента. Ребенок, к сожалению, умер, но жена все еще жива и поправляется", - сказал он на еженедельный брифинг ООН в Женеве. Доктор добавил, что министерство здравоохранения Ганы сообщило о трех подтвержденных случаях, и еще предстоит провести дальнейшее тестирование четвертого предполагаемого случая.Вирус Марбург передается людям от плодовых летучих мышей, распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, поверхностями и материалами. Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания.

https://ria.ru/20220721/marburg-1803827932.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

гана, в мире, здоровье - общество, воз