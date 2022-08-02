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В Гане умер ребенок, заразившийся вирусом Марбург - РИА Новости, 02.08.2022
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В Гане умер ребенок, заразившийся вирусом Марбург
В Гане умер ребенок, заразившийся вирусом Марбург - РИА Новости, 02.08.2022
В Гане умер ребенок, заразившийся вирусом Марбург
Ребенок умер в Гане от вируса Марбург, заявил во вторник помощник генерального директора ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагима Сосе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:08
2022-08-02T13:06
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ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости. Ребенок умер в Гане от вируса Марбург, заявил во вторник помощник генерального директора ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагима Сосе Фалл."На прошлой неделе я упомянул о двух дополнительных случаях. Один из них - жена первого пациента, а другой - ребенок этого пациента. Ребенок, к сожалению, умер, но жена все еще жива и поправляется", - сказал он на еженедельный брифинг ООН в Женеве. Доктор добавил, что министерство здравоохранения Ганы сообщило о трех подтвержденных случаях, и еще предстоит провести дальнейшее тестирование четвертого предполагаемого случая.Вирус Марбург передается людям от плодовых летучих мышей, распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, поверхностями и материалами. Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания.
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гана, в мире, здоровье - общество, воз
12:08 02.08.2022 (обновлено: 13:06 02.08.2022)
 
В Гане умер ребенок, заразившийся вирусом Марбург

ВОЗ сообщила о смерти в Гане ребенка, заразившегося вирусом Марбург

CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. / Вирус Марбург под электронным микроскопом
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. /
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости. Ребенок умер в Гане от вируса Марбург, заявил во вторник помощник генерального директора ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагима Сосе Фалл.
"На прошлой неделе я упомянул о двух дополнительных случаях. Один из них - жена первого пациента, а другой - ребенок этого пациента. Ребенок, к сожалению, умер, но жена все еще жива и поправляется", - сказал он на еженедельный брифинг ООН в Женеве. Доктор добавил, что министерство здравоохранения Ганы сообщило о трех подтвержденных случаях, и еще предстоит провести дальнейшее тестирование четвертого предполагаемого случая.
Вирус Марбург передается людям от плодовых летучих мышей, распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, поверхностями и материалами. Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания.
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