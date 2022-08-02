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ВСУ обстреляли детский дом в Макеевке боеприпасами с минами "Лепесток"
ВСУ обстреляли детский дом в Макеевке боеприпасами с минами "Лепесток" - РИА Новости, 02.08.2022
ВСУ обстреляли детский дом в Макеевке боеприпасами с минами "Лепесток"
Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке, применив боеприпасы с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:45
2022-08-02T14:45
2022-08-02T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли дом ребенка в Макеевке, применив боеприпасы с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220730/donetsk-1806156235.html
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины, украина
14:45 02.08.2022 (обновлено: 14:53 02.08.2022)
ВСУ обстреляли детский дом в Макеевке боеприпасами с минами "Лепесток"
ВСУ обстреляли детский дом в Макеевке, применив боеприпасы с минами ПФМ-1 "Лепесток"