https://ria.ru/20220802/magate-1806797115.html

МАГАТЭ согласовывает поездку на Запорожскую АЭС с Россией и Украиной

МАГАТЭ согласовывает поездку на Запорожскую АЭС с Россией и Украиной - РИА Новости, 02.08.2022

МАГАТЭ согласовывает поездку на Запорожскую АЭС с Россией и Украиной

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Секретариат ООН не блокировал поездку сотрудников агентства на Запорожскую АЭС – по его словам, идет согласование... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:05

2022-08-02T21:05

2022-08-02T21:05

в мире

мария захарова

россия

москва

магатэ

запорожская аэс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64f06741e1fdce96e4530cec45f2bf96.jpg

ООН, 2 авг – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Секретариат ООН не блокировал поездку сотрудников агентства на Запорожскую АЭС – по его словам, идет согласование с РФ и Киевом."Блокировки миссии не было. Нам нужно согласие всех игроков, чтобы быть способными направить миссию", - сказал Гросси.При этом он выразил надежду, что удастся направить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Секретариат ООН по политическим мотивам воспрепятствовал отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Она подчеркнула, что Москва с самого начала была настроена на тесное конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ, Россией была проделана подготовительная работа, были тщательно продуманы и предварительно согласованы организационные вопросы, детали визита.По ее словам, "неприглядную роль в этой истории сыграл секретариат ООН, который сугубо по политическим мотивам воспрепятствовал инициативе гендиректора МАГАТЭ".

https://ria.ru/20220802/zaporozhe-1806666848.html

https://ria.ru/20220802/mid-1806640537.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мария захарова, россия, москва, магатэ, запорожская аэс, оон