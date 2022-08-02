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МАГАТЭ согласовывает поездку на Запорожскую АЭС с Россией и Украиной - РИА Новости, 02.08.2022
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МАГАТЭ согласовывает поездку на Запорожскую АЭС с Россией и Украиной
МАГАТЭ согласовывает поездку на Запорожскую АЭС с Россией и Украиной - РИА Новости, 02.08.2022
МАГАТЭ согласовывает поездку на Запорожскую АЭС с Россией и Украиной
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Секретариат ООН не блокировал поездку сотрудников агентства на Запорожскую АЭС – по его словам, идет согласование... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:05
2022-08-02T21:05
в мире
мария захарова
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магатэ
запорожская аэс
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Секретариат ООН не блокировал поездку сотрудников агентства на Запорожскую АЭС – по его словам, идет согласование с РФ и Киевом."Блокировки миссии не было. Нам нужно согласие всех игроков, чтобы быть способными направить миссию", - сказал Гросси.При этом он выразил надежду, что удастся направить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Секретариат ООН по политическим мотивам воспрепятствовал отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Она подчеркнула, что Москва с самого начала была настроена на тесное конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ, Россией была проделана подготовительная работа, были тщательно продуманы и предварительно согласованы организационные вопросы, детали визита.По ее словам, "неприглядную роль в этой истории сыграл секретариат ООН, который сугубо по политическим мотивам воспрепятствовал инициативе гендиректора МАГАТЭ".
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в мире, мария захарова, россия, москва, магатэ, запорожская аэс, оон
21:05 02.08.2022
 
МАГАТЭ согласовывает поездку на Запорожскую АЭС с Россией и Украиной

Глава МАГАТЭ Гросси: в ООН не блокировали поездку на Запорожскую АЭС, она согласовывается

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Секретариат ООН не блокировал поездку сотрудников агентства на Запорожскую АЭС – по его словам, идет согласование с РФ и Киевом.
"Блокировки миссии не было. Нам нужно согласие всех игроков, чтобы быть способными направить миссию", - сказал Гросси.
При этом он выразил надежду, что удастся направить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Секретариат ООН по политическим мотивам воспрепятствовал отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
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Она подчеркнула, что Москва с самого начала была настроена на тесное конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ, Россией была проделана подготовительная работа, были тщательно продуманы и предварительно согласованы организационные вопросы, детали визита.
По ее словам, "неприглядную роль в этой истории сыграл секретариат ООН, который сугубо по политическим мотивам воспрепятствовал инициативе гендиректора МАГАТЭ".
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В миреМария ЗахароваРоссияМоскваМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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