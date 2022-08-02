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Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/lnr-1806580371.html
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных - РИА Новости, 02.08.2022
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:09
2022-08-02T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 3 артиллерийские установки; 5 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера и шесть единиц специальной автомобильной техники.
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр
10:09 02.08.2022 (обновлено: 10:15 02.08.2022)
 
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных и шести БТР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 3 артиллерийские установки; 5 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 19:41Специальная военная операция на Украине
Украинские военные за сутки выпустили более 230 снарядов по ДНР
В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера и шесть единиц специальной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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