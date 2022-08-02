https://ria.ru/20220802/lnr-1806580371.html

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных - РИА Новости, 02.08.2022

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных

Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:09

2022-08-02T10:09

2022-08-02T10:15

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 3 артиллерийские установки; 5 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера и шесть единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220801/dnr-1806523576.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр