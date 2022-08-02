https://ria.ru/20220802/lnr-1806580371.html
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных - РИА Новости, 02.08.2022
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:09
2022-08-02T10:09
2022-08-02T10:15
специальная военная операция на украине
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лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 3 артиллерийские установки; 5 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера и шесть единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220801/dnr-1806523576.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, ситуация в днр и лнр
10:09 02.08.2022 (обновлено: 10:15 02.08.2022)
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 60 украинских военных и шести БТР