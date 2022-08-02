22:06 02.08.2022 (обновлено: 22:10 02.08.2022)
Зеленский попросил рассмотреть вопрос легализации однополых браков в стране
Зеленский попросил премьера Шмыгаля рассмотреть вопрос о легализации однополых союзов
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов, следует из ответа Зеленского на петицию о легализации однополых браков, опубликованную на сайте главы государства.
Как отмечается в документе, петиция набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения главой государства. На самой странице петиции указано, что ее поддержали 28,5 тысячи граждан Украины. Всем им Зеленский выразил благодарность "за активную гражданскую позицию".
"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты", - говорится в ответе Зеленского.
При этом он отмечает, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, и "в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена".
Однако Зеленский обращает внимание на то, что правительство уже "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека".
Также он заявляет, что "семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности".