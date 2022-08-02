https://ria.ru/20220802/lgbt-1806802379.html

Зеленский попросил рассмотреть вопрос легализации однополых браков в стране

Зеленский попросил рассмотреть вопрос легализации однополых браков в стране - РИА Новости, 02.08.2022

Зеленский попросил рассмотреть вопрос легализации однополых браков в стране

Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов, следует из ответа... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T22:06

2022-08-02T22:06

2022-08-02T22:10

в мире

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов, следует из ответа Зеленского на петицию о легализации однополых браков, опубликованную на сайте главы государства.Как отмечается в документе, петиция набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения главой государства. На самой странице петиции указано, что ее поддержали 28,5 тысячи граждан Украины. Всем им Зеленский выразил благодарность "за активную гражданскую позицию".При этом он отмечает, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, и "в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена".Однако Зеленский обращает внимание на то, что правительство уже "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека".Также он заявляет, что "семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности".

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806703039.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский