https://ria.ru/20220802/lepestok-1806807666.html
В Донецке три человека подорвались на мине "Лепесток"
В Донецке три человека подорвались на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.08.2022
В Донецке три человека подорвались на мине "Лепесток"
Три человека, включая подростка, были ранены в Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:11
2022-08-02T23:11
2022-08-02T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три человека, включая подростка, были ранены в Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). "Кировский район: в результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранены: парень-подросток 2005 г.р., парень 2002 г.р., девушка 2002 г.р.", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в ДНР заявляли, что украинские войска наносят удары по территории республики снарядами, начиненными минами "Лепесток". Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР минами такого типа.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220802/lepestok-1806563235.html
https://ria.ru/20220729/obezvrezhivanie-1805994773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, киев, оон, вооруженные силы украины, донбасс
В Донецке три человека подорвались на мине "Лепесток"
Представительство ДНР в СЦКК: в Донецке три человека ранены при подрыве на мине "Лепесток"