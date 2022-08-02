https://ria.ru/20220802/leopard-1806691328.html

Испания отказалась передавать Украине танки Leopard

Испания отказалась передавать Украине танки Leopard - РИА Новости, 02.08.2022

Испания отказалась передавать Украине танки Leopard

Правительство Испании отказалось от планов передать Украине партию танков Leopard, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии", заявила министра... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:13

2022-08-02T15:13

2022-08-02T15:13

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украина

мадрид

сарагоса

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство Испании отказалось от планов передать Украине партию танков Leopard, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии", заявила министра обороны Маргарита Роблес.Ранее испанские СМИ сообщали, что министерство обороны страны готовится поставить на Украину десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров М113. Отмечалось, что техника, возможность передачи которой рассматривает Мадрид, в настоящее время не используется и законсервирована на складах."Мы все еще изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии", - приводит слова министра агентство Servimedia. Она добавила, что расконсервация такой техники чревата риском для использующих ее людей.Роблес заявила, что в среду посетит посольство Украины, чтобы узнать, как Мадрид может продолжать оказывать поддержку Киеву, особенно перед наступлением зимы, которая обещает быть "очень трудной".

https://ria.ru/20220621/sloveniya-1797021226.html

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в мире, украина, мадрид, сарагоса