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Испания отказалась передавать Украине танки Leopard - РИА Новости, 02.08.2022
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Испания отказалась передавать Украине танки Leopard
Испания отказалась передавать Украине танки Leopard - РИА Новости, 02.08.2022
Испания отказалась передавать Украине танки Leopard
Правительство Испании отказалось от планов передать Украине партию танков Leopard, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии", заявила министра... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:13
2022-08-02T15:13
в мире
украина
мадрид
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство Испании отказалось от планов передать Украине партию танков Leopard, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии", заявила министра обороны Маргарита Роблес.Ранее испанские СМИ сообщали, что министерство обороны страны готовится поставить на Украину десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров М113. Отмечалось, что техника, возможность передачи которой рассматривает Мадрид, в настоящее время не используется и законсервирована на складах."Мы все еще изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии", - приводит слова министра агентство Servimedia. Она добавила, что расконсервация такой техники чревата риском для использующих ее людей.Роблес заявила, что в среду посетит посольство Украины, чтобы узнать, как Мадрид может продолжать оказывать поддержку Киеву, особенно перед наступлением зимы, которая обещает быть "очень трудной".
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в мире, украина, мадрид, сарагоса
15:13 02.08.2022
 
Испания отказалась передавать Украине танки Leopard

Роблес: Испания не передаст Украине танки Leopard, поскольку они в непригодном состоянии

© AP Photo / Michael SohnТанк Leopard
Танк Leopard - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Танк Leopard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство Испании отказалось от планов передать Украине партию танков Leopard, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии", заявила министра обороны Маргарита Роблес.
Ранее испанские СМИ сообщали, что министерство обороны страны готовится поставить на Украину десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров М113. Отмечалось, что техника, возможность передачи которой рассматривает Мадрид, в настоящее время не используется и законсервирована на складах.
"Мы все еще изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии", - приводит слова министра агентство Servimedia. Она добавила, что расконсервация такой техники чревата риском для использующих ее людей.
Роблес заявила, что в среду посетит посольство Украины, чтобы узнать, как Мадрид может продолжать оказывать поддержку Киеву, особенно перед наступлением зимы, которая обещает быть "очень трудной".
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