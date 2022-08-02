17:13 02.08.2022 (обновлено: 18:33 02.08.2022)
В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси
МИД: Лавров летит в Азию, в отличие от Пелоси, не с провокацией, а для сотрудничества
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров везет в Азию не провокацию, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а сотрудничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем следующем посте Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая ранее заявила, что ФРГ поможет Тайваню в случае агрессии со стороны Пекина. "Как - не уточняется. Украине помочь 8 лет не могли, а уже Тайвань им подавай. Помощники-провокаторы, душители свободного мира", - написала Захарова.
Азиатское турне Пелоси, которое охватывает Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посетить Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что Пелоси может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.