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В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
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В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси
В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси
Министр иностранных дел России Сергей Лавров везет в Азию не провокацию, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а сотрудничество, заявила РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:13
2022-08-02T18:33
сергей лавров
в мире
сша
тайвань
россия
мьянма
китай
нэнси пелоси
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров везет в Азию не провокацию, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а сотрудничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везёт не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество", - написала Захарова в своем Telegram-канале.В своем следующем посте Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая ранее заявила, что ФРГ поможет Тайваню в случае агрессии со стороны Пекина. "Как - не уточняется. Украине помочь 8 лет не могли, а уже Тайвань им подавай. Помощники-провокаторы, душители свободного мира", - написала Захарова.Азиатское турне Пелоси, которое охватывает Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посетить Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что Пелоси может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html
сша
тайвань
россия
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сергей лавров, в мире, сша, тайвань, россия, мьянма, китай, нэнси пелоси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, визит пелоси на тайвань
17:13 02.08.2022 (обновлено: 18:33 02.08.2022)
 
В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси

МИД: Лавров летит в Азию, в отличие от Пелоси, не с провокацией, а для сотрудничества

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров везет в Азию не провокацию, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а сотрудничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везёт не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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В своем следующем посте Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая ранее заявила, что ФРГ поможет Тайваню в случае агрессии со стороны Пекина. "Как - не уточняется. Украине помочь 8 лет не могли, а уже Тайвань им подавай. Помощники-провокаторы, душители свободного мира", - написала Захарова.
Азиатское турне Пелоси, которое охватывает Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посетить Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что Пелоси может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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Сергей ЛавровВ миреСШАТайваньРоссияМьянмаКитайНэнси ПелосиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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