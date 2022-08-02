https://ria.ru/20220802/lavrov-1806731197.html

В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси

В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022

В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров везет в Азию не провокацию, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а сотрудничество, заявила РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:13

2022-08-02T17:13

2022-08-02T18:33

сергей лавров

в мире

сша

тайвань

россия

мьянма

китай

нэнси пелоси

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров везет в Азию не провокацию, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а сотрудничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везёт не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество", - написала Захарова в своем Telegram-канале.В своем следующем посте Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая ранее заявила, что ФРГ поможет Тайваню в случае агрессии со стороны Пекина. "Как - не уточняется. Украине помочь 8 лет не могли, а уже Тайвань им подавай. Помощники-провокаторы, душители свободного мира", - написала Захарова.Азиатское турне Пелоси, которое охватывает Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посетить Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что Пелоси может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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