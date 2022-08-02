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В Курске нашли новые останки на месте расстрелов людей гитлеровцами - РИА Новости, 02.08.2022
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В Курске нашли новые останки на месте расстрелов людей гитлеровцами
В Курске нашли новые останки на месте расстрелов людей гитлеровцами - РИА Новости, 02.08.2022
В Курске нашли новые останки на месте расстрелов людей гитлеровцами
Поисковики нашли новые останки на месте массовых расстрелов мирных граждан гитлеровцами на территории Знаменской рощи в Курске в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:46
2022-08-02T20:48
общество
курск
курская область
германия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Поисковики нашли новые останки на месте массовых расстрелов мирных граждан гитлеровцами на территории Знаменской рощи в Курске в годы Великой Отечественной войны, результаты раскопок будут необходимы для признания тех зверских преступлений оккупантов геноцидом, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда "Курская земля" Елена Сукманова.Поисковая экспедиция в рамках проекта "Без срока давности" проходит с 1 по 10 августа в Курске на территории Знаменской рощи. Это одно из самых известных в Курской области мест массовой казни мирных граждан во время нацистской оккупации, в годы Великой Отечественной войны там были расстреляны тысячи людей. В прошлом году поисковики также работали в Знаменской роще, тогда были найдены останки 29 мирных граждан, из них 24 детей."Речь идет о продолжении поисковых работ в Знаменской роще. Их результаты будут необходимы для юридического признания массовых казней ни в чем не повинных людей геноцидом мирного населений Курской области", - сказала Сукманова. "Сейчас уже найдены новые останки. Мы передадим их представителям Следственного комитета для медико-криминалистической экспертизы", - добавила она.В 2005-2010 годах в Знаменской роще поисковиками были найдены останки 2 728 мирных жителей, расстрелянных немецкими и венгерскими оккупантами и их пособниками. Все они перезахоронены на мемориале "Жертвам фашизма" в урочище "Солянка" (парк "Соловьиная роща") в Курске.За время оккупации Курской области с 2 октября 1941 года по 2 сентября 1943 года гитлеровцы и их пособники убили более 18 тысяч мирных граждан, в том числе детей. В рабство в Германию было угнано без малого 40 тысяч жителей области.
https://ria.ru/20210818/ostanki-1746202637.html
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курск
курская область
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Останки на месте массовых расстрелов гитлеровцами мирных граждан в годы ВОВ в Курске
Поисковики нашли в Курске новые останки на месте массовых расстрелов гитлеровцами мирных граждан в Знаменской роще в годы Великой Отечественной, результаты раскопок будут необходимы для признания этих преступлений геноцидом, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда.
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общество, курск, курская область, германия
16:46 02.08.2022 (обновлено: 20:48 02.08.2022)
 
В Курске нашли новые останки на месте расстрелов людей гитлеровцами

В Курске нашли новые останки на месте массовых расстрелов мирных граждан гитлеровцами

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Поисковики нашли новые останки на месте массовых расстрелов мирных граждан гитлеровцами на территории Знаменской рощи в Курске в годы Великой Отечественной войны, результаты раскопок будут необходимы для признания тех зверских преступлений оккупантов геноцидом, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда "Курская земля" Елена Сукманова.
Поисковая экспедиция в рамках проекта "Без срока давности" проходит с 1 по 10 августа в Курске на территории Знаменской рощи. Это одно из самых известных в Курской области мест массовой казни мирных граждан во время нацистской оккупации, в годы Великой Отечественной войны там были расстреляны тысячи людей. В прошлом году поисковики также работали в Знаменской роще, тогда были найдены останки 29 мирных граждан, из них 24 детей.
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"Речь идет о продолжении поисковых работ в Знаменской роще. Их результаты будут необходимы для юридического признания массовых казней ни в чем не повинных людей геноцидом мирного населений Курской области", - сказала Сукманова. "Сейчас уже найдены новые останки. Мы передадим их представителям Следственного комитета для медико-криминалистической экспертизы", - добавила она.
В 2005-2010 годах в Знаменской роще поисковиками были найдены останки 2 728 мирных жителей, расстрелянных немецкими и венгерскими оккупантами и их пособниками. Все они перезахоронены на мемориале "Жертвам фашизма" в урочище "Солянка" (парк "Соловьиная роща") в Курске.
За время оккупации Курской области с 2 октября 1941 года по 2 сентября 1943 года гитлеровцы и их пособники убили более 18 тысяч мирных граждан, в том числе детей. В рабство в Германию было угнано без малого 40 тысяч жителей области.
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