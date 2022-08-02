https://ria.ru/20220802/krym-1806567935.html
Водохранилища Крыма накопили рекордный запас воды
Водохранилища Крыма накопили рекордный запас воды - РИА Новости, 02.08.2022
Водохранилища Крыма накопили рекордный запас воды
Все крымские водохранилища к началу августа накопили около 200 миллионов кубометров воды, сообщил крымский гидрометцентр. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:20
2022-08-02T08:20
2022-08-02T10:26
общество
республика крым
бельбек
гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Все крымские водохранилища к началу августа накопили около 200 миллионов кубометров воды, сообщил крымский гидрометцентр."Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 миллиона кубических метров", — говорится в сообщении.Так, по данным ведомства, год назад запасы воды на полуострове составили 132,4 миллиона кубометров, а в 2020-м водохранилища Крыма накопили всего около 75 миллионов кубометров из-за длительной засухи.В июле в Крыму осадки распределялись неравномерно по регионам полуострова. Средние расходы воды на большинстве рек были в пределах многолетней нормы или выше ее. Так, на реках Кача, Бельбек, Черная и Салгир они составили 0,60-1,32 кубометра в секунду.Гидрометцентр отметил очень высокую для этого времени года водность реки Биюк-Карасу — 6,01 куб. м/сек (668% нормы). Река наполняет Белогорское водохранилище на востоке Крыма. Приток воды в водохранилища естественного стока, по данным ведомства, в миллионах кубометров составил: Белогорское — 16,0, Чернореченское — 1,602, Симферопольское — 1,228, Счастливое — 0,9.
https://ria.ru/20220718/kanal-1803329494.html
https://ria.ru/20220527/aksenov-1791157807.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, республика крым, бельбек, гидрометцентр
08:20 02.08.2022 (обновлено: 10:26 02.08.2022)
Водохранилища Крыма накопили рекордный запас воды
Водохранилища Крыма накопили рекордные 200 миллионов кубометров воды