https://ria.ru/20220802/krushenie-1806650673.html

Россиянин погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН

Россиянин погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН - РИА Новости, 02.08.2022

Россиянин погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН

Российский гражданин погиб в ДРК (Демократической Республике Конго) в ходе крушения вертолета, принадлежавшего миссии ООН, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:38

2022-08-02T13:38

2022-08-02T13:53

в мире

россия

оон

демократическая республика конго

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский гражданин погиб в ДРК (Демократической Республике Конго) в ходе крушения вертолета, принадлежавшего миссии ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В результате серии атак погибли трое миротворцев из Индии и Марокко, еще несколько были ранены. Мы рассчитываем, что властями ДРК будет проведено обстоятельное расследование в отношении этого инцидента, а также произошедшего ранее крушения вертолета миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин, старший группы российских военных наблюдателей подполковник Алексей Мизюра", - сказала Захарова в ходе брифинга во вторник.МИД РФ призвал руководство миссии ООН по стабилизации в ДРК и правительство страны принять дополнительные необходимые меры для повышения безопасности миротворцев.

https://ria.ru/20220725/kongo-1804784503.html

россия

демократическая республика конго

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, оон, демократическая республика конго, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова