13:38 02.08.2022 (обновлено: 13:53 02.08.2022)
Россиянин погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН
МИД сообщил о гибели россиянина Мизюры в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский гражданин погиб в ДРК (Демократической Республике Конго) в ходе крушения вертолета, принадлежавшего миссии ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В результате серии атак погибли трое миротворцев из Индии и Марокко, еще несколько были ранены. Мы рассчитываем, что властями ДРК будет проведено обстоятельное расследование в отношении этого инцидента, а также произошедшего ранее крушения вертолета миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин, старший группы российских военных наблюдателей подполковник Алексей Мизюра", - сказала Захарова в ходе брифинга во вторник.
МИД РФ призвал руководство миссии ООН по стабилизации в ДРК и правительство страны принять дополнительные необходимые меры для повышения безопасности миротворцев.
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