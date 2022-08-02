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Россиянин погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН - РИА Новости, 02.08.2022
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Россиянин погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН
Россиянин погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН - РИА Новости, 02.08.2022
Россиянин погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН
Российский гражданин погиб в ДРК (Демократической Республике Конго) в ходе крушения вертолета, принадлежавшего миссии ООН, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:38
2022-08-02T13:53
в мире
россия
оон
демократическая республика конго
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский гражданин погиб в ДРК (Демократической Республике Конго) в ходе крушения вертолета, принадлежавшего миссии ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В результате серии атак погибли трое миротворцев из Индии и Марокко, еще несколько были ранены. Мы рассчитываем, что властями ДРК будет проведено обстоятельное расследование в отношении этого инцидента, а также произошедшего ранее крушения вертолета миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин, старший группы российских военных наблюдателей подполковник Алексей Мизюра", - сказала Захарова в ходе брифинга во вторник.МИД РФ призвал руководство миссии ООН по стабилизации в ДРК и правительство страны принять дополнительные необходимые меры для повышения безопасности миротворцев.
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россия
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в мире, россия, оон, демократическая республика конго, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:38 02.08.2022 (обновлено: 13:53 02.08.2022)
 
Россиянин погиб в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН

МИД сообщил о гибели россиянина Мизюры в ДР Конго при крушении вертолета миссии ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский гражданин погиб в ДРК (Демократической Республике Конго) в ходе крушения вертолета, принадлежавшего миссии ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В результате серии атак погибли трое миротворцев из Индии и Марокко, еще несколько были ранены. Мы рассчитываем, что властями ДРК будет проведено обстоятельное расследование в отношении этого инцидента, а также произошедшего ранее крушения вертолета миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин, старший группы российских военных наблюдателей подполковник Алексей Мизюра", - сказала Захарова в ходе брифинга во вторник.
МИД РФ призвал руководство миссии ООН по стабилизации в ДРК и правительство страны принять дополнительные необходимые меры для повышения безопасности миротворцев.
Киншаса - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:29
Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго
 
В миреРоссияООНДемократическая Республика КонгоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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