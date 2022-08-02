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Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины "Газпрому" - РИА Новости, 02.08.2022
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Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины "Газпрому"
Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины "Газпрому" - РИА Новости, 02.08.2022
Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины "Газпрому"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в беседе с Globe and Mail в защиту премьера Канады Джастина Трюдо, которого критикуют на родине из-за решения вернуть турбину... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T07:39
2022-08-02T07:39
экономика
германия
олаф шольц
европа
канада
siemens
северный поток
газпром
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в беседе с Globe and Mail в защиту премьера Канады Джастина Трюдо, которого критикуют на родине из-за решения вернуть турбину "Газпрому"."Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга "Газпрому". Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы... Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?" — сказал он.Шольц отметил, что он категорически не согласен с заявлениями, что "Газпром" "одурачил" Трюдо после того, как компания заявила, что не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. По словам Шольца, благодаря "твердому решению" канадского премьера "Газпром" теперь лишен "предлога сокращать или останавливать поставки газа".При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по обвинению Siemens "Газпромом" в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин, а также неисполнении обслуживания нескольких других агрегатов, заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало что может сделать."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://ria.ru/20220801/krizis-1806546639.html
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экономика, германия, олаф шольц, европа, канада, siemens, северный поток, газпром, джастин трюдо
07:39 02.08.2022
 
Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины "Газпрому"

Канцлер ФРГ вступился за премьера Канады, которого критикуют за возврат турбины "Газпрому"

© AP Photo / Olivier MatthysКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в беседе с Globe and Mail в защиту премьера Канады Джастина Трюдо, которого критикуют на родине из-за решения вернуть турбину "Газпрому".
"Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга "Газпрому". Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы... Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?" — сказал он.
Шольц отметил, что он категорически не согласен с заявлениями, что "Газпром" "одурачил" Трюдо после того, как компания заявила, что не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. По словам Шольца, благодаря "твердому решению" канадского премьера "Газпром" теперь лишен "предлога сокращать или останавливать поставки газа".
При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по обвинению Siemens "Газпромом" в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин, а также неисполнении обслуживания нескольких других агрегатов, заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало что может сделать.
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Вчера, 22:57
"От плохого к ужасному". В США ухудшили прогноз по газовому кризису в ЕС
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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ЭкономикаГерманияОлаф ШольцЕвропаКанадаSiemensСеверный потокГазпромДжастин Трюдо
 
 
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