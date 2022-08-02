https://ria.ru/20220802/krasnoyarsk-1806571649.html
Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр
Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр - РИА Новости, 02.08.2022
Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр
Временно исполняющим обязанности главы Красноярска после отставки Сергея Еремина будет первый вице-мэр Владислав Логинов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:04
2022-08-02T09:04
2022-08-02T09:04
политика
сергей еремин
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главы Красноярска после отставки Сергея Еремина будет первый вице-мэр Владислав Логинов, сообщили РИА Новости в горадминистрации.Во вторник горсовет согласовал отставку мэра Красноярска Сергея Еремина. Он переходит на работу в администрацию Красноярского края в качестве заместителя губернатора, где будет курировать вопросы благоустройства городов региона."Временно исполняющим обязанности главы Красноярска будет первый вице-мэр Владислав Логинов", - сказал собеседник агентства.Ранее в горсовете сообщили, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы Красноярска состоится 8 сентября.
https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, сергей еремин, красноярск, красноярский край
Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр
Временно исполнять обязанности главы Красноярска будет первый вице-мэр Владислав Логинов