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Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр - РИА Новости, 02.08.2022
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Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр
Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр - РИА Новости, 02.08.2022
Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр
Временно исполняющим обязанности главы Красноярска после отставки Сергея Еремина будет первый вице-мэр Владислав Логинов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:04
2022-08-02T09:04
политика
сергей еремин
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главы Красноярска после отставки Сергея Еремина будет первый вице-мэр Владислав Логинов, сообщили РИА Новости в горадминистрации.Во вторник горсовет согласовал отставку мэра Красноярска Сергея Еремина. Он переходит на работу в администрацию Красноярского края в качестве заместителя губернатора, где будет курировать вопросы благоустройства городов региона."Временно исполняющим обязанности главы Красноярска будет первый вице-мэр Владислав Логинов", - сказал собеседник агентства.Ранее в горсовете сообщили, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы Красноярска состоится 8 сентября.
https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html
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политика, сергей еремин, красноярск, красноярский край
09:04 02.08.2022
 
Временно исполняющим обязанности главы Красноярска станет первый вице-мэр

Временно исполнять обязанности главы Красноярска будет первый вице-мэр Владислав Логинов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска
Вид на правобережную часть Красноярска - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на правобережную часть Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главы Красноярска после отставки Сергея Еремина будет первый вице-мэр Владислав Логинов, сообщили РИА Новости в горадминистрации.
Во вторник горсовет согласовал отставку мэра Красноярска Сергея Еремина. Он переходит на работу в администрацию Красноярского края в качестве заместителя губернатора, где будет курировать вопросы благоустройства городов региона.
Глава Красноярска Сергей Еремин - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 11:11
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке
"Временно исполняющим обязанности главы Красноярска будет первый вице-мэр Владислав Логинов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в горсовете сообщили, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы Красноярска состоится 8 сентября.
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Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города
 
ПолитикаСергей ЕреминКрасноярскКрасноярский край
 
 
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