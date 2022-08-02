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Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города - РИА Новости, 02.08.2022
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Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города - РИА Новости, 02.08.2022
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города
Горсовет Красноярска принял отставку главы города Сергея Еремина, сообщила на заседании внеочередной сессии спикер горсовета Наталия Фирюлина. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:37
2022-08-02T08:37
политика
сергей еремин
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Горсовет Красноярска принял отставку главы города Сергея Еремина, сообщила на заседании внеочередной сессии спикер горсовета Наталия Фирюлина.В конце июля сообщалось, что Сергей Еремин переходит на работу заместителем губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства города региона."Единогласно приняли решение о досрочном сложении полномочий с главы города Красноярска Сергея Васильевича Еремина", - сказала Фирюлина.Еремин занимал пост мэра Красноярска с 2017 года. До этого он пять лет был министром транспорта региона.
https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html
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политика, сергей еремин, красноярск, красноярский край
08:37 02.08.2022
 
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города

Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города Сергея Еремина

© Громова ЕленаВид на Красноярск с Караульной горы
Вид на Красноярск с Караульной горы
© Громова Елена
Вид на Красноярск с Караульной горы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Горсовет Красноярска принял отставку главы города Сергея Еремина, сообщила на заседании внеочередной сессии спикер горсовета Наталия Фирюлина.
В конце июля сообщалось, что Сергей Еремин переходит на работу заместителем губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства города региона.
"Единогласно приняли решение о досрочном сложении полномочий с главы города Красноярска Сергея Васильевича Еремина", - сказала Фирюлина.
Еремин занимал пост мэра Красноярска с 2017 года. До этого он пять лет был министром транспорта региона.
Глава Красноярска Сергей Еремин - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 11:11
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке
 
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