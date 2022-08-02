https://ria.ru/20220802/krasnoyarsk-1806569048.html

Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города

Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города - РИА Новости, 02.08.2022

Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города

Горсовет Красноярска принял отставку главы города Сергея Еремина, сообщила на заседании внеочередной сессии спикер горсовета Наталия Фирюлина. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:37

2022-08-02T08:37

2022-08-02T08:37

политика

сергей еремин

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Горсовет Красноярска принял отставку главы города Сергея Еремина, сообщила на заседании внеочередной сессии спикер горсовета Наталия Фирюлина.В конце июля сообщалось, что Сергей Еремин переходит на работу заместителем губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства города региона."Единогласно приняли решение о досрочном сложении полномочий с главы города Красноярска Сергея Васильевича Еремина", - сказала Фирюлина.Еремин занимал пост мэра Красноярска с 2017 года. До этого он пять лет был министром транспорта региона.

https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сергей еремин, красноярск, красноярский край