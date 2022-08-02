https://ria.ru/20220802/krasnoyarsk-1806569048.html
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города - РИА Новости, 02.08.2022
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города
Горсовет Красноярска принял отставку главы города Сергея Еремина, сообщила на заседании внеочередной сессии спикер горсовета Наталия Фирюлина. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:37
2022-08-02T08:37
2022-08-02T08:37
политика
сергей еремин
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Горсовет Красноярска принял отставку главы города Сергея Еремина, сообщила на заседании внеочередной сессии спикер горсовета Наталия Фирюлина.В конце июля сообщалось, что Сергей Еремин переходит на работу заместителем губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства города региона."Единогласно приняли решение о досрочном сложении полномочий с главы города Красноярска Сергея Васильевича Еремина", - сказала Фирюлина.Еремин занимал пост мэра Красноярска с 2017 года. До этого он пять лет был министром транспорта региона.
https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей еремин, красноярск, красноярский край
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку главы города Сергея Еремина