https://ria.ru/20220802/kosovo-1806643464.html
МИД призвал США и Евросоюз отказаться от поощрения радикалов в Косово
МИД призвал США и Евросоюз отказаться от поощрения радикалов в Косово - РИА Новости, 02.08.2022
МИД призвал США и Евросоюз отказаться от поощрения радикалов в Косово
Москва призывает США и ЕС отказаться от поощрения приштинских радикалов, прекратить провокации в отношении косовских сербов и Белграда, заявила официальный... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:20
2022-08-02T13:20
2022-08-02T13:25
обострение ситуации на границе косово и сербии
в мире
косово
сша
евросоюз
сербия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва призывает США и ЕС отказаться от поощрения приштинских радикалов, прекратить провокации в отношении косовских сербов и Белграда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем США и Европейский союз отказаться от поощрения приштинских радикалов в их антисербском угаре, прекратить провокации в отношении косовских сербов и Белграда", - сказала она в ходе брифинга во вторник.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение ситуации на границе косово и сербии, в мире, косово, сша, евросоюз, сербия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:20 02.08.2022 (обновлено: 13:25 02.08.2022)
МИД призвал США и Евросоюз отказаться от поощрения радикалов в Косово
Захарова призвала США и Евросоюз прекратить провокации против косовских сербов и Белграда