https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806694940.html

Роспотребнадзор рассказал о доминирующих в России вариантах коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о доминирующих в России вариантах коронавируса - РИА Новости, 02.08.2022

Роспотребнадзор рассказал о доминирующих в России вариантах коронавируса

Последние 2 недели в России доминируют варианты "омикрона" BA.4 и BA.5, на них приходится более 82% подтвержденных случаев коронавируса, случаи заболевания,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:20

2022-08-02T15:20

2022-08-02T15:20

общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Последние 2 недели в России доминируют варианты "омикрона" BA.4 и BA.5, на них приходится более 82% подтвержденных случаев коронавируса, случаи заболевания, вызванные вариантом "кентавр", фиксируются в единичных случаях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 0,83% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 16,4%, к линиям BA.4/BA.5 – 82,58%. Геномные последовательности, отнесенные к штамму "дельта" и подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон", фиксируются в единичных случаях", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/koronavirus-1806476737.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)