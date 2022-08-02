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Роспотребнадзор рассказал о доминирующих в России вариантах коронавируса - РИА Новости, 02.08.2022
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Роспотребнадзор рассказал о доминирующих в России вариантах коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о доминирующих в России вариантах коронавируса - РИА Новости, 02.08.2022
Роспотребнадзор рассказал о доминирующих в России вариантах коронавируса
Последние 2 недели в России доминируют варианты "омикрона" BA.4 и BA.5, на них приходится более 82% подтвержденных случаев коронавируса, случаи заболевания,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:20
2022-08-02T15:20
общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Последние 2 недели в России доминируют варианты "омикрона" BA.4 и BA.5, на них приходится более 82% подтвержденных случаев коронавируса, случаи заболевания, вызванные вариантом "кентавр", фиксируются в единичных случаях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 0,83% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 16,4%, к линиям BA.4/BA.5 – 82,58%. Геномные последовательности, отнесенные к штамму "дельта" и подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон", фиксируются в единичных случаях", - говорится в сообщении.
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общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
15:20 02.08.2022
 
Роспотребнадзор рассказал о доминирующих в России вариантах коронавируса

Роспотребнадзор: в России доминируют варианты "омикрона" BA.4 и BA.5

© РИА Новости / Илья НаймушинЛаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе
Лаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Лаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Последние 2 недели в России доминируют варианты "омикрона" BA.4 и BA.5, на них приходится более 82% подтвержденных случаев коронавируса, случаи заболевания, вызванные вариантом "кентавр", фиксируются в единичных случаях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
Девушка в защитной маске в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
04:00Сказано в эфире
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"За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 0,83% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 16,4%, к линиям BA.4/BA.5 – 82,58%. Геномные последовательности, отнесенные к штамму "дельта" и подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон", фиксируются в единичных случаях", - говорится в сообщении.
 
ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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