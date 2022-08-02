В России за сутки госпитализировали 1962 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 9560 новых случаев COVID-19, выздоровели 8573, умерли 48 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 9,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, почти две тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 2 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1962 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 134,7%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 76 регионах, снижение - в семи, ситуация не изменилась - в двух.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 8573 человека, что на 41,1% больше в сравнении с 1 августа. "Выявлено 9560 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 48 человек", - говорится в сообщении.
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