https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806595702.html

В России за сутки госпитализировали 1962 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1962 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1962 заболевших COVID-19

Более 9,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, почти две тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 48 человек, сообщили... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:03

2022-08-02T11:03

2022-08-02T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 9,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, почти две тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 2 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1962 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 134,7%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 76 регионах, снижение - в семи, ситуация не изменилась - в двух.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 8573 человека, что на 41,1% больше в сравнении с 1 августа. "Выявлено 9560 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 48 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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