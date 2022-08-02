https://ria.ru/20220802/kod-1806710323.html

Нижний Новгород и Городец получат средства на создание туристического кода

Нижний Новгород и Городец получат средства на создание туристического кода - РИА Новости, 02.08.2022

Нижний Новгород и Городец получат средства на создание туристического кода

Нижний Новгород и Городец получат федеральные средства на создание единого туристического кода, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:14

2022-08-02T16:14

2022-08-02T16:14

нижегородская область

глеб никитин

сергей яковлев

городец

нижний новгород

нижегородская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Нижний Новгород и Городец получат федеральные средства на создание единого туристического кода, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Заявки от Нижегородской области стали победителями в конкурсе Ростуризма по обустройству туристических центров городов. Конкурс проводился в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."По итогам конкурса Нижний Новгород получит федеральную субсидию в размере 184 миллиона рублей, а Городец – 163 миллиона рублей. Также для реализации проектов будут задействованы средства областного бюджета и внебюджетные средства", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что конкурсная комиссия отметила качественную проработку проектов, представленных регионом. "Проекты включают в себя благоустройство, создание навигационной системы и социальной инфраструктуры в туристических центрах двух городов региона. Благодаря этому Нижний и Городец обретут единый архитектурный код, а обновленные территории станут еще более комфортными и привлекательными для туристов и местных жителей. Для Городца эта победа – особый подарок, ведь в этом году город отметил свое 870-летие", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Проект, который представил на конкурс Городец, предполагает обустройство территории площадью 22 гектара в историческом центре. Предусмотрено создание системы навигации для пешеходов, обновление вывесок в соответствии с общим дизайн-кодом, организация архитектурной подсветки, фотозоны. Кроме того, будут оборудованы смотровые площадки.В проект по формированию туристического кода Нижнего Новгорода вошла территория площадью почти 100 гектаров. Она объединяет уже известные точки притяжения туристов – такие, как улица Большая Покровская и Нижневолжская набережная, а также новые пространства, благоустроенные к 800-летию, – Кожевенная улица, квартал церкви Трех Святителей. В рамках проекта предусмотрена установка малых архитектурных форм и объектов навигации.Единый архитектурный и дизайн-код на этих территориях планируется внедрить в 2023 году.По словам министра туризма региона Сергея Яковлева, реализация любого из этих проектов в перспективе позволит увеличить туристический поток в Городец и Нижний Новгород в два раза, а также продлить время нахождения туристов в регионе. Отмечается, что проекты были подготовлены при поддержке профессионального сообщества и с учетом общественных слушаний.Субсидия, направленная на обустройство туристических центров городов, в этом году распределяется впервые. Каждый субъект РФ мог подать не более двух заявок от муниципальных образований с численностью населения от 5 тысяч до 2 миллионов человек. Обязательным условием было наличие кварталов исторической застройки на площади до 100 гектаров с объектами туристического притяжения, а также утвержденные границы туристического центра города.Всего на конкурс поступило 85 заявок из 56 субъектов России. Поддержку получит 31 проект – на эти цели из федерального бюджета будет направлено 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220714/rzhd-1802354182.html

https://ria.ru/20220408/nizhniynovgorod-1782037949.html

https://ria.ru/20220730/otdykh-1805896490.html

городец

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

глеб никитин, сергей яковлев, городец, нижний новгород, нижегородская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм