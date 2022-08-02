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PNAS: в ближайшие десятилетия человечество ждет "климатический эндшпиль" - РИА Новости, 02.08.2022
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Экология
https://ria.ru/20220802/klimat-1806713886.html
PNAS: в ближайшие десятилетия человечество ждет "климатический эндшпиль"
PNAS: в ближайшие десятилетия человечество ждет "климатический эндшпиль" - РИА Новости, 02.08.2022
PNAS: в ближайшие десятилетия человечество ждет "климатический эндшпиль"
Человечество уделяет слишком мало внимания "наихудшим сценариям" изменения климата, однако их риск крайне высок, говорится в статье группы ученых из США,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:22
2022-08-02T17:49
экология
наука
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Человечество уделяет слишком мало внимания "наихудшим сценариям" изменения климата, однако их риск крайне высок, говорится в статье группы ученых из США, Германии и Китая в издании Американской академии наук (PNAS)."По мнению экспертов, изменение климата может в худшем случае привести к вымиранию человечества", — написано в публикации.Международная группа ученых опубликовала исследование, из которого следует, что человечеству следует управлять рисками и подробнее изучать вероятность наступления наихудших сценариев глобального потепления — вплоть до "конца времени"."Существует достаточно доказательств того, что изменение климата может достичь катастрофических масштабов", — говорится в научном материале.Отмечается, что за последние 30 лет выбросы парниковых газов в мире лишь выросли, и даже по не самым негативным прогнозам к концу века средняя температура на планете может вырасти на 2,1-3,9 градуса.Ученые утверждают, что к 2070 году области с экстремальной жарой, где среднегодовая температура превышает 29 градусов, могут настолько расшириться, что их жителями окажутся два миллиарда человек."К 2070 году эти температуры и социальные, и политические последствия напрямую затронут две ядерные державы и семь лабораторий строгого режима, в которых находятся самые опасные патогены. &lt;…&gt; Существует серьезный потенциал для катастрофических последствий", — подчеркнул соавтор исследования Чи Сюй из Нанкинского университета.Ученые заявили о высокой вероятности "каскада рисков", когда отдельные проблемы будут вызывать новые проблемы. Так, например, жара и деградация территорий могут вызвать социальные волнения и международные конфликты."Существует достаточно доказательств того, что изменение климата может стать катастрофическим. Мы могли бы войти в такие "эндшпили" даже при скромных уровнях потепления", — заключили авторы исследования.Ученые указали на необходимость расширить изучение этой проблемы и учитывать самые разные сценарии развития.
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
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наука
16:22 02.08.2022 (обновлено: 17:49 02.08.2022)
 
PNAS: в ближайшие десятилетия человечество ждет "климатический эндшпиль"

PNAS: в ближайшие десятилетия человечество ждет "климатический эндшпиль"

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Человечество уделяет слишком мало внимания "наихудшим сценариям" изменения климата, однако их риск крайне высок, говорится в статье группы ученых из США, Германии и Китая в издании Американской академии наук (PNAS).
"По мнению экспертов, изменение климата может в худшем случае привести к вымиранию человечества", — написано в публикации.
Международная группа ученых опубликовала исследование, из которого следует, что человечеству следует управлять рисками и подробнее изучать вероятность наступления наихудших сценариев глобального потепления — вплоть до "конца времени".
"Существует достаточно доказательств того, что изменение климата может достичь катастрофических масштабов", — говорится в научном материале.
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Ученые утверждают, что к 2070 году области с экстремальной жарой, где среднегодовая температура превышает 29 градусов, могут настолько расшириться, что их жителями окажутся два миллиарда человек.
"К 2070 году эти температуры и социальные, и политические последствия напрямую затронут две ядерные державы и семь лабораторий строгого режима, в которых находятся самые опасные патогены. <…> Существует серьезный потенциал для катастрофических последствий", — подчеркнул соавтор исследования Чи Сюй из Нанкинского университета.
Ученые заявили о высокой вероятности "каскада рисков", когда отдельные проблемы будут вызывать новые проблемы. Так, например, жара и деградация территорий могут вызвать социальные волнения и международные конфликты.
"Существует достаточно доказательств того, что изменение климата может стать катастрофическим. Мы могли бы войти в такие "эндшпили" даже при скромных уровнях потепления", — заключили авторы исследования.
Ученые указали на необходимость расширить изучение этой проблемы и учитывать самые разные сценарии развития.
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