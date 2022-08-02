https://ria.ru/20220802/kitaya-1806761789.html

СМИ: армия Китая проведет военные операции около Тайваня во вторник вечером

СМИ: армия Китая проведет военные операции около Тайваня во вторник вечером - РИА Новости, 02.08.2022

СМИ: армия Китая проведет военные операции около Тайваня во вторник вечером

Восточная зона командования армии КНР сообщила, что начнет серию военных операций около Тайваня во вторник вечером, пишут СМИ. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:35

2022-08-02T18:35

2022-08-02T19:08

в мире

китай

тайвань

визит пелоси на тайвань

сша

мид кнр

минобороны китая

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Восточная зона командования армии КНР сообщила, что начнет серию военных операций около Тайваня во вторник вечером, пишут СМИ.Они включают, помимо прочего, боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе и испытание ракеты с неядерной боевой частью.Кроме того, с четверга по воскресенье в шести регионах вокруг Тайваня пройдут учения с боевой стрельбой, а армия приведена в состояние боеготовности, заявило также Минобороны Китая.В свою очередь, МИД КНР выразил решительный протест из-за визита политика и осудил его, сообщает ведомство. Ее поездка серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Также Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.МИД страны сообщил, что сделал США "серьезное представление", и назвал появление Пелоси на Тайване крупной политической провокацией. Кроме того, дипломатическое ведомство заверило, что страна примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета.Белый дом считает, что визит Пелоси на Тайвань не стал нарушением суверенитета КНР, При этом администрация США заверила, что "не даст себя запугать". Американские власти утверждают, что причин для эскалации напряженности в регионе нет.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806754408.html

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тайвань

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в мире, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань, сша, мид кнр, минобороны китая