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МИД КНР заявил о следовании принципу неприменения ядерного оружия первыми - РИА Новости, 02.08.2022
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МИД КНР заявил о следовании принципу неприменения ядерного оружия первыми
МИД КНР заявил о следовании принципу неприменения ядерного оружия первыми - РИА Новости, 02.08.2022
МИД КНР заявил о следовании принципу неприменения ядерного оружия первыми
Китай не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержен принципу неприменения его первым, заявил глава департамента по разоружению... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T22:27
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китай
в мире
вооружения
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ООН, 2 авг - РИА Новости. Китай не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержен принципу неприменения его первым, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.Он подчеркнул, что Китай сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не соревнуется с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере.
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китай, в мире, вооружения
22:27 02.08.2022 (обновлено: 22:49 02.08.2022)
 
МИД КНР заявил о следовании принципу неприменения ядерного оружия первыми

В МИД Китая заявили о приверженности принципу неприменения ядерного оружия первыми

© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41"
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Дунфэн-41 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 авг - РИА Новости. Китай не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержен принципу неприменения его первым, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
"Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым", - заявил Цонг на обзорной конференции ДНЯО в ООН.
Он подчеркнул, что Китай сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не соревнуется с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере.
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