https://ria.ru/20220802/kitay-1806804077.html

МИД КНР заявил о следовании принципу неприменения ядерного оружия первыми

МИД КНР заявил о следовании принципу неприменения ядерного оружия первыми - РИА Новости, 02.08.2022

МИД КНР заявил о следовании принципу неприменения ядерного оружия первыми

Китай не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержен принципу неприменения его первым, заявил глава департамента по разоружению... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T22:27

2022-08-02T22:27

2022-08-02T22:49

китай

в мире

вооружения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766527952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_834fa4c9dddfd1292879e98f2d4b37cb.jpg

ООН, 2 авг - РИА Новости. Китай не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержен принципу неприменения его первым, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.Он подчеркнул, что Китай сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не соревнуется с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере.

https://ria.ru/20220623/briks-1797650246.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, в мире, вооружения