21:42 02.08.2022 (обновлено: 22:09 02.08.2022)
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
МИД Китая выразил протест послу США Бернсу из-за визита Пелоси на Тайвань
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Посол США в КНР Николас Бернс был вызван во вторник в МИД Китая, ему выражен протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, распространенного во вторник.
"Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бернса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань", - говорится в сообщении.
По словам Се Фэна, Пелоси совершила заранее обдуманную провокацию, несмотря на всеобщее осуждение ее действий, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
"Американское правительство должно взять ответственность за эти действия", - подчеркнул Се Фэн, добавив, что США должны заплатить за свои ошибки и исправить их.
"США должны принять практические меры, чтобы устранить негативные последствия визита Пелоси на Тайвань, а не добавлять к существующим ошибочным действиям все новые и новые", - сказал дипломат.