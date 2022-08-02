https://ria.ru/20220802/kitay-1806799901.html

МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань

МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань

Посол США в КНР Николас Бернс был вызван во вторник в МИД Китая, ему выражен протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:42

2022-08-02T21:42

2022-08-02T22:09

в мире

визит пелоси на тайвань

тайвань

сша

китай

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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Посол США в КНР Николас Бернс был вызван во вторник в МИД Китая, ему выражен протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, распространенного во вторник.По словам Се Фэна, Пелоси совершила заранее обдуманную провокацию, несмотря на всеобщее осуждение ее действий, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике."США должны принять практические меры, чтобы устранить негативные последствия визита Пелоси на Тайвань, а не добавлять к существующим ошибочным действиям все новые и новые", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20220802/suverenitet-1806790140.html

тайвань

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китай

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