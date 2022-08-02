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МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
Посол США в КНР Николас Бернс был вызван во вторник в МИД Китая, ему выражен протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:42
2022-08-02T22:09
в мире
визит пелоси на тайвань
тайвань
сша
китай
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Посол США в КНР Николас Бернс был вызван во вторник в МИД Китая, ему выражен протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, распространенного во вторник.По словам Се Фэна, Пелоси совершила заранее обдуманную провокацию, несмотря на всеобщее осуждение ее действий, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике."США должны принять практические меры, чтобы устранить негативные последствия визита Пелоси на Тайвань, а не добавлять к существующим ошибочным действиям все новые и новые", - сказал дипломат.
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в мире, визит пелоси на тайвань, тайвань, сша, китай
21:42 02.08.2022 (обновлено: 22:09 02.08.2022)
 
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань

МИД Китая выразил протест послу США Бернсу из-за визита Пелоси на Тайвань

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Посол США в КНР Николас Бернс был вызван во вторник в МИД Китая, ему выражен протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, распространенного во вторник.
"Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бернса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань", - говорится в сообщении.
По словам Се Фэна, Пелоси совершила заранее обдуманную провокацию, несмотря на всеобщее осуждение ее действий, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
"Американское правительство должно взять ответственность за эти действия", - подчеркнул Се Фэн, добавив, что США должны заплатить за свои ошибки и исправить их.
"США должны принять практические меры, чтобы устранить негативные последствия визита Пелоси на Тайвань, а не добавлять к существующим ошибочным действиям все новые и новые", - сказал дипломат.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 20:31
КНР вправе принимать меры для защиты суверенитета, считают в российском МИД
 
В миреВизит Пелоси на ТайваньТайваньСШАКитай
 
 
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