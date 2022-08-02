20:08 02.08.2022 (обновлено: 20:43 02.08.2022)
В опознавательную зону ПВО Тайваня вошел 21 самолет армии Китая
Минобороны Тайваня: в опознавательную зону ПВО Тайваня вошел 21 самолет китайской армии
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двадцать один самолет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошел в опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня, сообщило оборонное ведомство острова.
В частности, в операции приняли участие восемь истребителей J-11, десять многоцелевых истребителей J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8.
Вчера, 20:21В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Истребители вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня на фоне визита на Тайвань делегации США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".