https://ria.ru/20220802/kitay-1806781557.html

Глава администрации Гонконга осудил визит Пелоси на Тайвань

Глава администрации Гонконга осудил визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Глава администрации Гонконга осудил визит Пелоси на Тайвань

Глава администрации Гонконга Джон Ли во вторник осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его открытым вызовом принципу... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:46

2022-08-02T19:46

2022-08-02T20:16

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Джон Ли во вторник осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его открытым вызовом принципу "одного Китая", говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района КНР."Глава администрации Джон Ли 2 августа решительно выступил против визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он решительно осуждает визит Пелоси, который беспричинно попирает принцип "одного Китая", серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе, грубо нарушает основные нормы международных отношений", - говорится в заявлении.Он подчеркнул, что визит Пелоси равносилен поощрению независимости Тайваня и открыто бросает вызов принципу "одного Китая". По его словам, подобный шаг, ставящий на кон благополучие более 20 миллионов человек на Тайване и пренебрегающий им, крайне эгоистичен.Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806779475.html

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