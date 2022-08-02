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Глава администрации Гонконга осудил визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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Глава администрации Гонконга осудил визит Пелоси на Тайвань
Глава администрации Гонконга осудил визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Глава администрации Гонконга осудил визит Пелоси на Тайвань
Глава администрации Гонконга Джон Ли во вторник осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его открытым вызовом принципу... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:46
2022-08-02T20:16
в мире
тайвань
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
сша
китай
конгресс сша
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Джон Ли во вторник осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его открытым вызовом принципу "одного Китая", говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района КНР."Глава администрации Джон Ли 2 августа решительно выступил против визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он решительно осуждает визит Пелоси, который беспричинно попирает принцип "одного Китая", серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе, грубо нарушает основные нормы международных отношений", - говорится в заявлении.Он подчеркнул, что визит Пелоси равносилен поощрению независимости Тайваня и открыто бросает вызов принципу "одного Китая". По его словам, подобный шаг, ставящий на кон благополучие более 20 миллионов человек на Тайване и пренебрегающий им, крайне эгоистичен.Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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в мире, тайвань, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси, сша, китай, конгресс сша
19:46 02.08.2022 (обновлено: 20:16 02.08.2022)
 
Глава администрации Гонконга осудил визит Пелоси на Тайвань

Глава администрации Гонконга назвал визит Пелоси вызовом принципу "одного Китая"

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Джон Ли во вторник осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его открытым вызовом принципу "одного Китая", говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района КНР.
"Глава администрации Джон Ли 2 августа решительно выступил против визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он решительно осуждает визит Пелоси, который беспричинно попирает принцип "одного Китая", серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе, грубо нарушает основные нормы международных отношений", - говорится в заявлении.
Он подчеркнул, что визит Пелоси равносилен поощрению независимости Тайваня и открыто бросает вызов принципу "одного Китая". По его словам, подобный шаг, ставящий на кон благополучие более 20 миллионов человек на Тайване и пренебрегающий им, крайне эгоистичен.
Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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