18:44 02.08.2022 (обновлено: 19:24 02.08.2022)
Армия Китая проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня
Китайская армия проведет испытание ракеты и боевые стрельбы у Тайваня
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Армия Китая в рамках военных операций возле Тайваня намерена повести ракетные испытания и боевые стрельбы, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
"Эти действия являются справедливым сдерживающим фактором в отношении произошедшей в последнее время крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам, выступающим за независимость Тайваня", - указал Ши И.
Китайская сторона принимает указанные действия в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.