https://ria.ru/20220802/kitay-1806765242.html

Армия Китая проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня

Армия Китая проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022

Армия Китая проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня

Армия Китая в рамках военных операций возле Тайваня намерена повести ракетные испытания и боевые стрельбы, заявил во вторник официальный представитель Восточной РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:44

2022-08-02T18:44

2022-08-02T19:24

в мире

китай

тайвань

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

конгресс сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747490329_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_de8bf6871b13f9a153ef31d7395841d0.jpg

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Армия Китая в рамках военных операций возле Тайваня намерена повести ракетные испытания и боевые стрельбы, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Начиная с вечера 2 августа ВС Китай приступят к военным операциям вокруг Тайваня, в Тайваньском проливе пройдут боевые стрельбы на дальнее расстояние, в морской акватории восточной части острова будут организованы обычные ракетные испытания."Эти действия являются справедливым сдерживающим фактором в отношении произошедшей в последнее время крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам, выступающим за независимость Тайваня", - указал Ши И.Китайская сторона принимает указанные действия в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/blokada-1806771501.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, конгресс сша, сша