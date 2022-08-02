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Армия Китая проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022
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Армия Китая проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня
Армия Китая проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022
Армия Китая проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня
Армия Китая в рамках военных операций возле Тайваня намерена повести ракетные испытания и боевые стрельбы, заявил во вторник официальный представитель Восточной РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:44
2022-08-02T19:24
в мире
китай
тайвань
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
конгресс сша
сша
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Армия Китая в рамках военных операций возле Тайваня намерена повести ракетные испытания и боевые стрельбы, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Начиная с вечера 2 августа ВС Китай приступят к военным операциям вокруг Тайваня, в Тайваньском проливе пройдут боевые стрельбы на дальнее расстояние, в морской акватории восточной части острова будут организованы обычные ракетные испытания."Эти действия являются справедливым сдерживающим фактором в отношении произошедшей в последнее время крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам, выступающим за независимость Тайваня", - указал Ши И.Китайская сторона принимает указанные действия в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, конгресс сша, сша
18:44 02.08.2022 (обновлено: 19:24 02.08.2022)
 
Армия Китая проведет испытание ракеты с неядерной боевой частью у Тайваня

Китайская армия проведет испытание ракеты и боевые стрельбы у Тайваня

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Армия Китая в рамках военных операций возле Тайваня намерена повести ракетные испытания и боевые стрельбы, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Начиная с вечера 2 августа ВС Китай приступят к военным операциям вокруг Тайваня, в Тайваньском проливе пройдут боевые стрельбы на дальнее расстояние, в морской акватории восточной части острова будут организованы обычные ракетные испытания.
"Эти действия являются справедливым сдерживающим фактором в отношении произошедшей в последнее время крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам, выступающим за независимость Тайваня", - указал Ши И.
Китайская сторона принимает указанные действия в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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В миреКитайТайваньНэнси ПелосиВизит Пелоси на ТайваньКонгресс СШАСША
 
 
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