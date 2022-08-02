https://ria.ru/20220802/kitay-1806754830.html
Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, сообщили СМИ
Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, сообщили СМИ
Армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с четверга по воскресенье, пишет местная газета Global Times. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:15
2022-08-02T18:15
2022-08-02T18:19
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с четверга по воскресенье, пишет местная газета Global Times."Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье", - говорится в сообщении газеты в Twitter.Заявление об учениях поступило на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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в мире, китай, тайвань
18:15 02.08.2022 (обновлено: 18:19 02.08.2022)
Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, сообщили СМИ
СМИ: армия Китая проведет учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа