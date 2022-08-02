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Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив - РИА Новости, 02.08.2022
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Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив
Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив - РИА Новости, 02.08.2022
Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив
Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в сторону Тайваньского пролива на фоне подлета к Тайваню самолета, на котором,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:30
2022-08-02T17:35
в мире
китай
су-35
тайвань
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в сторону Тайваньского пролива на фоне подлета к Тайваню самолета, на котором, предположительно, присутствует спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Центральное телевидение Китая."Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html
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в мире, китай, су-35, тайвань, сша, нэнси пелоси
17:30 02.08.2022 (обновлено: 17:35 02.08.2022)
 
Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив

Истребители Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель Су-35
Российский многоцелевой истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Российский многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в сторону Тайваньского пролива на фоне подлета к Тайваню самолета, на котором, предположительно, присутствует спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Центральное телевидение Китая.
"Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив", - говорится в сообщении.
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В миреКитайСу-35ТайваньСШАНэнси Пелоси
 
 
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