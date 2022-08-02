https://ria.ru/20220802/kitay-1806735354.html

Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив

Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив - РИА Новости, 02.08.2022

Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив

Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в сторону Тайваньского пролива на фоне подлета к Тайваню самолета, на котором,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:30

2022-08-02T17:30

2022-08-02T17:35

в мире

китай

су-35

тайвань

сша

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в сторону Тайваньского пролива на фоне подлета к Тайваню самолета, на котором, предположительно, присутствует спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Центральное телевидение Китая."Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

китай

тайвань

сша

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Кирилл Волков

в мире, китай, су-35, тайвань, сша, нэнси пелоси