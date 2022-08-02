https://ria.ru/20220802/kitay-1806735354.html
Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив
Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив - РИА Новости, 02.08.2022
Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив
Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в сторону Тайваньского пролива на фоне подлета к Тайваню самолета, на котором,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:30
2022-08-02T17:30
2022-08-02T17:35
в мире
китай
су-35
тайвань
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в сторону Тайваньского пролива на фоне подлета к Тайваню самолета, на котором, предположительно, присутствует спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Центральное телевидение Китая."Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, су-35, тайвань, сша, нэнси пелоси
17:30 02.08.2022 (обновлено: 17:35 02.08.2022)
Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив
Истребители Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив