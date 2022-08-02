https://ria.ru/20220802/kitay-1806649512.html
США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле
США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.08.2022
США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле
США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Тайванем. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:34
2022-08-02T13:34
2022-08-02T13:41
в мире
сша
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Тайванем."Понятно его весьма и весьма чувствительное отношение к этой проблеме. Оно абсолютно оправданно. И вместо того, чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, Соединенные Штаты выбирают путь такой конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь можно только выразить сожаление", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806645273.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, дмитрий песков
13:34 02.08.2022 (обновлено: 13:41 02.08.2022)
США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле
Песков: США выбирают путь конфронтации с Китаем, ничего хорошего это не сулит