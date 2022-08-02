https://ria.ru/20220802/kitay-1806649512.html

США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле

США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.08.2022

США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле

США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Тайванем. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:34

2022-08-02T13:34

2022-08-02T13:41

в мире

сша

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Тайванем."Понятно его весьма и весьма чувствительное отношение к этой проблеме. Оно абсолютно оправданно. И вместо того, чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, Соединенные Штаты выбирают путь такой конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь можно только выразить сожаление", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806645273.html

сша

китай

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, китай, дмитрий песков