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США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.08.2022
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США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле
США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.08.2022
США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле
США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Тайванем. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:34
2022-08-02T13:41
в мире
сша
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Тайванем."Понятно его весьма и весьма чувствительное отношение к этой проблеме. Оно абсолютно оправданно. И вместо того, чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, Соединенные Штаты выбирают путь такой конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь можно только выразить сожаление", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806645273.html
сша
китай
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в мире, сша, китай, дмитрий песков
13:34 02.08.2022 (обновлено: 13:41 02.08.2022)
 
США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявили в Кремле

Песков: США выбирают путь конфронтации с Китаем, ничего хорошего это не сулит

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США выбирают путь конфронтации с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Тайванем.
"Понятно его весьма и весьма чувствительное отношение к этой проблеме. Оно абсолютно оправданно. И вместо того, чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, Соединенные Штаты выбирают путь такой конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь можно только выразить сожаление", - добавил Песков.
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В миреСШАКитайДмитрий Песков
 
 
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