Китайские пользователи соцсетей сообщили о перемещении военной техники
Китайские пользователи соцсетей сообщили о перемещении военной техники в провинции Фуцзянь
Китайские военнослужащие. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Пользователи китайской социальной сети Weibo во вторник публикуют фото и видеокадры с перемещением военной техники по улицам и шоссе восточной провинции Фуцзянь на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
При этом невозможно точно определить, кем, где и когда именно были сделаны фотоснимки и видеозаписи.
При этом некоторые пользователи призывают сограждан не публиковать кадры с перемещением военной техники, даже если увидят это с очень близкого расстояния на улицах, поскольку это равносильно предоставлению информации противнику.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.