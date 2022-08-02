https://ria.ru/20220802/kitay-1806609802.html

Китайские пользователи соцсетей сообщили о перемещении военной техники

Китайские пользователи соцсетей сообщили о перемещении военной техники - РИА Новости, 02.08.2022

Китайские пользователи соцсетей сообщили о перемещении военной техники

Пользователи китайской социальной сети Weibo во вторник публикуют фото и видеокадры с перемещением военной техники по улицам и шоссе восточной провинции Фуцзянь РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:56

2022-08-02T11:56

2022-08-02T11:56

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тайвань

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конгресс сша

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Пользователи китайской социальной сети Weibo во вторник публикуют фото и видеокадры с перемещением военной техники по улицам и шоссе восточной провинции Фуцзянь на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.При этом невозможно точно определить, кем, где и когда именно были сделаны фотоснимки и видеозаписи.Пользователи Weibo указывают, что танки во вторник появились на дорогах в восточных и северных районах провинции Фуцзянь, которая расположена через пролив от острова Тайвань чуть более чем в 100 километрах.При этом некоторые пользователи призывают сограждан не публиковать кадры с перемещением военной техники, даже если увидят это с очень близкого расстояния на улицах, поскольку это равносильно предоставлению информации противнику.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

https://ria.ru/20220802/srazhenie-1806560896.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, тайвань, пекин, конгресс сша, weibo