https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

"Этого хватит для удара". Что приготовил Китай американским авианосцам

"Этого хватит для удара". Что приготовил Китай американским авианосцам - РИА Новости, 02.08.2022

"Этого хватит для удара". Что приготовил Китай американским авианосцам

Вместе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в сторону Тайваня держит курс внушительная группировка американского флота. Несколько авианосцев, десятки... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:00

2022-08-02T10:56

китай

пекин

сша

народно-освободительная армия китая

министерство обороны сша

мид кнр

нэнси пелоси

f-35

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Сергей Андреев. Вместе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в сторону Тайваня держит курс внушительная группировка американского флота. Несколько авианосцев, десятки кораблей, сотни самолетов — США повысили ставки в "игре нервов" с Китаем. Впрочем, Пекину есть чем ответить. Может ли политический конфликт перерасти в военный — разбиралось РИА Новости."Угроза стабильности"Уже несколько дней американский авианосец "Рональд Рейган" курсирует в окрестностях рифа Юншу, известного еще как Южный Крест. Прикрывает его ударная группировка 7-го флота ВМС: крейсер, эсминец с управляемыми ракетами, корабли поддержки. А с воздуха — истребители F-35.Пентагон не раскрывает, зачем флотилия вышла из сингапурского порта. Лишь общие слова: в "рамках операции по обеспечению свободного прохода судов". Дело в том, что США обвиняют Китай в стремлении полностью подчинить себе всю акваторию Южно-Китайского моря. И якобы Пекин мешает следованию торговых кораблей.Китайские же власти назвали присутствие американского флота намеренной провокацией — присутствие столь внушительной флотилии само по себе создаст проблемы для сухогрузов. Цель маневров другая.Спутниковые снимки в распоряжении издания South China Morning Post показывают: группировка движется к Тайваню. Именно туда может приехать спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.Пекин, само собой, против: это "нарушение территориальной целостности Китая", способное сильно подорвать отношения между державами. А отправку авианосца там назвали "очередной игрой мускулами"."И всем становится ясно, кто представляет наибольшую угрозу для мира и стабильности — как в Южно-Китайском море, так и во всем Азиатском регионе", — заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.Опасный прецедентВ ответ китайская Народно-освободительная армия (НОАК) нарастила силы на юго-востоке страны. На авиабазе Лунтянь в 125 километрах от берега Тайваня заметили истребители J-11 и J-16, а также приобретенные у России Су-27.Там же разместили старые истребители J-6, переделанные в беспилотники. В таком качестве они способны отвлекать вражеские ПВО, служить средством радиоэлектронного подавления или же дронами-камикадзе.Неизвестно, предусмотрели ли это в Тайбэе во время недавнего моделирования потенциальной атаки НОАК на порт Суао, что на северо-востоке острова. Помимо виртуальных, проходили и реальные учения с участием французских самолетов Mirage 2000 и американских F-16. В воздух подняли даже истребители Ching-kuo собственного производства.Из-за этого обстановка накалилась. В Тайбэе накануне заявили о "нарушении воздушного пространства" четырьмя истребителями J-16 ("Цзянь-16"). Впрочем, это далеко не первый инцидент в регионе. На днях стало известно об "опасном сближении" китайского Су-30 с грузовым С-130 ВМС США. Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя инцидент, заявил о "росте аналогичных случаев", обвинив во всем Пекин.Хотя американские силы сами уже несколько месяцев ведут себя очень активно в Индо-Пасифике. Помимо "Рональда Рейгана", с якоря в Сан-Диего — в порту приписки — еще весной снялся авианосец "Триполи" с двадцатью ударными истребителями F-35B Lightning II. Сейчас он базируется на Окинаве, что в нескольких сотнях километров от еще одной американской базы — в Йокосуке, где швартуется 15-я эскадрилья эсминцев.С июня возле Гавайев проходят крупнейшие в мире военно-морские учения Rim of the Pacific, где участвуют двадцать шесть союзных Америке стран. В общей сложности задействованы 38 кораблей, 170 самолетов и более 25 тысяч военнослужащих. Звезда маневров — 3-я ударная группа ВМФ США с "Авраамом Линкольном" во главе, которая, по данным СМИ, уже пару недель в состоянии повышенной боеготовности."Ответ на провокации"О возможном столкновении Китая со Штатами говорят давно. Причем оценки менялись: если двадцать лет назад аналитики уверенно заявляли о победе американских сил, то теперь все иначе. За минувшие годы Поднебесная совершила технологический рывок в военной сфере. Отсюда и постоянные заявления Вашингтона о Пекине как о "главной угрозе" западным странам.На днях реноме могущественного соперника подтвердилось: китайское Минобороны рассказало о новом вооружении. Помимо всего прочего — о гиперзвуковой ракете DF-17, которую нельзя перехватить. Она способна поражать любые цели, вплоть до авианосцев."Новые управляемые ракеты обладают более высокой степенью автоматизации и интеллектуализации, более значительными возможностями в преодолении системы противовоздушной обороны и защите от помех. Огромный прорыв сделан в плане точности ударов. <...> Всего этого вполне достаточно, чтобы оказывать мощное сдерживающее воздействие на любые враждебные силы, которые осмелятся совершать провокации в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море или на других направлениях", — отмечают эксперты аналитического центра "Тайхэ".Кроме того, бойцы НОАК, судя по телерепортажам, усилили взаимодействие авиации с десантными кораблями. Это, по словам экспертов, сделает высадку куда более эффективной и молниеносной. А новые воздушные танкеры U-20 расширяют боевой радиус самолетов на тысячи километров.Все это, по словам аналитиков, — недвусмысленный сигнал США, что не стоит переходить "определенную черту". Пока же, судя по последним действиям, в Вашингтоне не очень хотят к нему прислушиваться.

https://ria.ru/20220801/peregovory-1806448525.html

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