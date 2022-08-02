https://ria.ru/20220802/kenguru-1806567619.html

В Московском зоопарке родился детеныш небольших кенгуру

В Московском зоопарке родился детеныш небольших кенгуру - РИА Новости, 02.08.2022

В Московском зоопарке родился детеныш небольших кенгуру

Детеныш небольших кенгуру, валлаби Беннета, появился на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:12

2022-08-02T08:12

2022-08-02T10:59

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светлана акулова

тасмания

московский зоопарк

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Детеныш небольших кенгуру, валлаби Беннета, появился на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."В Московском зоопарке появился на свет детеныш небольших кенгуру - валлаби Беннета. Это подвид рыже-серых валлаби, редкого вида, занесенного в Международную Красную книгу. Кенгуру Беннета можно встретить в природе на австралийском острове Тасмания и на островах Бассова пролива. Они миниатюрнее своих материковых сородичей", - говорится в сообщении.Добавляется, что родился малыш у пары кенгуру по имени Тузик и Плюшка, сейчас он живет с родителями. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, сложно определить точную дату рождения кенгуренка, так как сразу после появления на свет он спрятался в сумке."Зоологи обнаружили активность в сумке Плюшки еще весной. Но осмотреть новорожденного было невозможно, так как он не покидал свое уютное жилище. Мы только можем предположить, что он весил тогда около одного грамма. В июле кенгуренок впервые вылез наружу. Поначалу зоологи наблюдали за ним на расстоянии, чтобы минимизировать стресс как для малыша, так и для родителей. Когда зверек освоился и стал увереннее, специалисты провели осмотр. Выяснилось, что он здоров. Сейчас масса его тела составляет порядка двух килограммов", - добавила Акулова.

https://ria.ru/20220629/rosomakha-1798899613.html

https://ria.ru/20220528/zhivotnye-1791364492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана акулова, тасмания, московский зоопарк, москва, новости - туризм