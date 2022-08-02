08:12 02.08.2022 (обновлено: 10:59 02.08.2022)
В Московском зоопарке родился детеныш небольших кенгуру
В Московском зоопарке родился детеныш редких кенгуру валлаби Беннета
© Московский зоопарк/ВконтактеДетеныш небольших кенгуру, валлаби Беннета, появился на свет в Московском зоопарке
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Детеныш небольших кенгуру, валлаби Беннета, появился на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке появился на свет детеныш небольших кенгуру - валлаби Беннета. Это подвид рыже-серых валлаби, редкого вида, занесенного в Международную Красную книгу. Кенгуру Беннета можно встретить в природе на австралийском острове Тасмания и на островах Бассова пролива. Они миниатюрнее своих материковых сородичей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что родился малыш у пары кенгуру по имени Тузик и Плюшка, сейчас он живет с родителями. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, сложно определить точную дату рождения кенгуренка, так как сразу после появления на свет он спрятался в сумке.
"Зоологи обнаружили активность в сумке Плюшки еще весной. Но осмотреть новорожденного было невозможно, так как он не покидал свое уютное жилище. Мы только можем предположить, что он весил тогда около одного грамма. В июле кенгуренок впервые вылез наружу. Поначалу зоологи наблюдали за ним на расстоянии, чтобы минимизировать стресс как для малыша, так и для родителей. Когда зверек освоился и стал увереннее, специалисты провели осмотр. Выяснилось, что он здоров. Сейчас масса его тела составляет порядка двух килограммов", - добавила Акулова.
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