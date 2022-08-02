https://ria.ru/20220802/ispaniya-1806589297.html
В Испании утвердили план по энергосбережению
В Испании утвердили план по энергосбережению - РИА Новости, 02.08.2022
В Испании утвердили план по энергосбережению
Правительство Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране, в частности, речь идет об ограничениях на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:40
2022-08-02T10:40
2022-08-02T10:40
в мире
испания
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране, в частности, речь идет об ограничениях на использование кондиционера и отопления в общественных помещениях, сообщается на сайте испанского правительства."Совет министров утвердил декрет о мерах по обеспечению экономической устойчивости, который включает в себя план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в регулировании температуры воздуха в помещениях, чтобы сократить потребление энергии в административных зданиях, общественных помещениях, магазинах и облегчить соблюдение европейских обязательств на фоне конфликта в Украине", - приводится в заявлении слова вице-премьера Испании и министра экологического перехода Тересы Риберы.Согласно утвержденному плану, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск).Помимо это план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии."Мы не можем позволить себе роскошь потерять хотя бы один киловатт-час", - заявила Рибера.
https://ria.ru/20220730/galstuk-1806123802.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания
В Испании утвердили план по энергосбережению
В план Испании по энергосбережению вошли ограничения на кондиционеры и отопление
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Правительство Испании в понедельник утвердило
план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране, в частности, речь идет об ограничениях на использование кондиционера и отопления в общественных помещениях, сообщается на сайте испанского правительства.
"Совет министров утвердил декрет о мерах по обеспечению экономической устойчивости, который включает в себя план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в регулировании температуры воздуха в помещениях, чтобы сократить потребление энергии в административных зданиях, общественных помещениях, магазинах и облегчить соблюдение европейских обязательств на фоне конфликта в Украине", - приводится в заявлении слова вице-премьера Испании
и министра экологического перехода Тересы Риберы.
Согласно утвержденному плану, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск).
Помимо это план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.
"Мы не можем позволить себе роскошь потерять хотя бы один киловатт-час", - заявила Рибера.