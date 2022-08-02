https://ria.ru/20220802/irkutsk-1806635675.html

В Иркутской области вырос индекс промпроизводства

В Иркутской области вырос индекс промпроизводства - РИА Новости, 02.08.2022

В Иркутской области вырос индекс промпроизводства

По данным Росстата индекс промышленного производства вырос в Иркутской области в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:04

2022-08-02T13:04

2022-08-02T13:04

иркутская область

экономика

игорь кобзев

иркутская область

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. По данным Росстата индекс промышленного производства вырос в Иркутской области в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 7%, сообщает пресс-служба правительства региона.Иркутская область в первой половине 2022 года по данным Росстата показывает положительную динамику в сферах строительства, промышленного производства, торговли и ряде других."Индекс промпроизводства в регионе к аналогичному периоду прошлого года составил 106,8%. По итогам первого полугодия 2022 года Иркутская область заняла 10 место среди регионов РФ и второе в СФО по объему и темпам роста выполненных услуг в сфере производства электроэнергии, что обусловлено ростом промышленного производства в энергоемких отраслях, включая металлургию и машиностроение", - говорится в сообщении.Отмечается также, что Приангарье в первом полугодии 2022 года вышло на седьмое место в РФ по объему добычи полезных ископаемых и восьмое по темпам роста отгруженной продукции. Это прежде всего связано с увеличением добычи и отгрузки топливных и энергоресурсов. Опережающими темпами также идет ввод жилья, показатель вырос за год на 13%. По объему строительных работ Иркутская область находится на седьмом месте в стране и на первом в Сибирском федеральном округе. Кроме этого, в розничной торговле рост продаж пищевых продуктов и напитков за полугодие составил почти 8%.Среднемесячная заработная плата по итогам января-мая 2022 года составила в регионе более 60 тысяч рублей. Это шестое место в России и второе в СФО. Значительно выше среднего уровня оплачивался труд работников, занятых добычей полезных ископаемых, – более 130 тысяч рублей, на предприятиях по обеспечению электрической и тепловой энергией - почти 75 тысяч рублей.По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, этого удается достичь благодаря единой проработанной системе мер поддержки, сформированной в Приангарье."Мы докапитализировали институты развития, "заморозили" предлагаемые ими процентные ставки по займам, чтобы дать бизнесу доступ к "дешевым" деньгам, снизили требования по объему инвестиций для масштабных инвестпроектов, готовим изменения в законодательство", - отметил глава региона.Как результат, несмотря на санкционные ограничения, Иркутская область по многим показателям сохраняет в экономической сфере позитивную динамику.

https://ria.ru/20220801/platforma-1806494929.html

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экономика, игорь кобзев, иркутская область, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)