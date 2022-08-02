https://ria.ru/20220802/igryy-1806731985.html
В селе Торское при украинской власти проводили игры с идеологией Бандеры
В селе Торское при украинской власти проводили игры с идеологией Бандеры - РИА Новости, 02.08.2022
В селе Торское при украинской власти проводили игры с идеологией Бандеры
Детям, посещающим областной центр туризма в селе Торское, при украинской власти устраивали военно-патриотические игры, в которых навязывались идеи нацистских... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:15
2022-08-02T17:15
2022-08-02T20:48
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ТОРСКОЕ (ДНР), 2 авг - РИА Новости. Детям, посещающим областной центр туризма в селе Торское, при украинской власти устраивали военно-патриотические игры, в которых навязывались идеи нацистских коллаборантов Степана Бандеры и Романа Шухевича, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности председателя сельского совета Торского Василий Седов."Проводилась военно-патриотическая игра "Джура", как раньше была "зарница"… Ребенок 10 лет, 8 лет - он впитывал в себя историю Бандеры, Шухевича. Лозунги у них были: "Слава Украине", это все кричали, "москали на ножи". И вот этот вот настрой против русскоязычного населения или против русских, я не знаю, против чего это было, но такие лозунги втягивали детей в политику, навязывали ее", - рассказал Седов.По его словам, учителя из их села тоже участвовали в подобных мероприятиях."От нашей школы тоже была группа, детей наших Торских, тоже там участвовали, воспитывались. Учителя на месте работают - может, у них в голове что-то изменилось, но им надо перевоспитываться. Или самовоспитание, толи их надо повоспитывать", - заключил Седов.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Исполняющий обязанности главы села Торское о военно-патриотических играх с бандеровской идеологией
На Украине проходили военно-патриотические игры с идеологией Бандеры и Шухевича, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности главы села Торское.
2022-08-02T17:15
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в мире, справки, петр порошенко, украина, россия, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, москва
17:15 02.08.2022 (обновлено: 20:48 02.08.2022)
В селе Торское при украинской власти проводили игры с идеологией Бандеры
В селе Торское при Украине проводили патриотические игры с идеологией Бандеры и Шухевича
ТОРСКОЕ (ДНР), 2 авг - РИА Новости. Детям, посещающим областной центр туризма в селе Торское, при украинской власти устраивали военно-патриотические игры, в которых навязывались идеи нацистских коллаборантов Степана Бандеры и Романа Шухевича, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности председателя сельского совета Торского Василий Седов.
"Проводилась военно-патриотическая игра "Джура", как раньше была "зарница"… Ребенок 10 лет, 8 лет - он впитывал в себя историю Бандеры, Шухевича. Лозунги у них были: "Слава Украине", это все кричали, "москали на ножи". И вот этот вот настрой против русскоязычного населения или против русских, я не знаю, против чего это было, но такие лозунги втягивали детей в политику, навязывали ее", - рассказал Седов.
По его словам, учителя из их села тоже участвовали в подобных мероприятиях.
"От нашей школы тоже была группа, детей наших Торских, тоже там участвовали, воспитывались. Учителя на месте работают - может, у них в голове что-то изменилось, но им надо перевоспитываться. Или самовоспитание, толи их надо повоспитывать", - заключил Седов.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов
" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии
"* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины
. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко
дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Москва
это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.