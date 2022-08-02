https://ria.ru/20220802/hm-1806801987.html
Товары H&M стали продавать на Wildberries
Товары H&M стали продавать на Wildberries - РИА Новости, 02.08.2022
Товары H&M стали продавать на Wildberries
Товары бренда H&M начали продаваться на Wildberries, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T22:02
2022-08-02T22:02
2022-08-02T22:02
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h&m
inditex
zara
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Товары бренда H&M начали продаваться на Wildberries, передает корреспондент РИА Новости.Так, на площадке уже доступны спортивные костюмы, толстовки, а также детская одежда и обувь.В июне на маркетплейсе появились оригинальные товары брендов, входящих в испанскую группу Inditex, среди них Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara и Bershka.Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания планирует на время возобновить работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа, открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20220719/odezhda-1803374091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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швеция, h&m, inditex, zara, экономика, россия
Товары H&M стали продавать на Wildberries
Товары H&M начали продавать на Wildberries, работа возобновлена для продажи остатков