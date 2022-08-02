Рейтинг@Mail.ru
Товары H&M стали продавать на Wildberries - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/hm-1806801987.html
Товары H&M стали продавать на Wildberries
Товары H&M стали продавать на Wildberries - РИА Новости, 02.08.2022
Товары H&M стали продавать на Wildberries
Товары бренда H&M начали продаваться на Wildberries, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T22:02
2022-08-02T22:02
швеция
h&m
inditex
zara
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151577_0:266:3072:1993_1920x0_80_0_0_2af64c975fdf2c269ece175e2598ff4c.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Товары бренда H&amp;M начали продаваться на Wildberries, передает корреспондент РИА Новости.Так, на площадке уже доступны спортивные костюмы, толстовки, а также детская одежда и обувь.В июне на маркетплейсе появились оригинальные товары брендов, входящих в испанскую группу Inditex, среди них Massimo Dutti, Pull&amp;Bear, Zara и Bershka.Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&amp;Mauritz (H&amp;M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания планирует на время возобновить работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа, открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".H&amp;M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&amp;M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20220719/odezhda-1803374091.html
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39fd85e26bb4a9e6dd9db7df49df6c23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, h&m, inditex, zara, экономика, россия
22:02 02.08.2022
 
Товары H&M стали продавать на Wildberries

Товары H&M начали продавать на Wildberries, работа возобновлена для продажи остатков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Товары бренда H&M начали продаваться на Wildberries, передает корреспондент РИА Новости.
Так, на площадке уже доступны спортивные костюмы, толстовки, а также детская одежда и обувь.
В июне на маркетплейсе появились оригинальные товары брендов, входящих в испанскую группу Inditex, среди них Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara и Bershka.
Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания планирует на время возобновить работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа, открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.
Магазин Uniqlo в торговом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
19 июля, 09:27
Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России
 
ШвецияH&MInditexZaraЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала