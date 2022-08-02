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В московском ТЦ "Метрополис" открыли магазин H&M - РИА Новости, 02.08.2022
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В московском ТЦ "Метрополис" открыли магазин H&M
В московском ТЦ "Метрополис" открыли магазин H&M - РИА Новости, 02.08.2022
В московском ТЦ "Метрополис" открыли магазин H&M
Магазин уходящей с российского рынка компании H&M открылся в торговом центре "Метрополис" на севере Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:39
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москва
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h&m
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Магазин уходящей с российского рынка компании H&amp;M открылся в торговом центре "Метрополис" на севере Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.Уже с утра в торговом зале собрались несколько десятков покупателей. Ретейлер продает вещи по полной цене, скидок нет. Также заработал магазин H&amp;M Home, где представлены товары для дома.Компания объявляла о решении уйти с российского рынка, распродав перед этим все товарные запасы.Как сообщал Минпромторг, H&amp;M выставила свой бизнес в России на продажу.
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москва, швеция, h&m, экономика, новости культуры, мода, стиль жизни
11:39 02.08.2022 (обновлено: 13:10 02.08.2022)
 
В московском ТЦ "Метрополис" открыли магазин H&M

В московском ТЦ "Метрополис" открылся магазин H&M

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛоготип магазина одежды H&M
Логотип магазина одежды H&M - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип магазина одежды H&M. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Магазин уходящей с российского рынка компании H&M открылся в торговом центре "Метрополис" на севере Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Уже с утра в торговом зале собрались несколько десятков покупателей. Ретейлер продает вещи по полной цене, скидок нет.
Также заработал магазин H&M Home, где представлены товары для дома.
Компания объявляла о решении уйти с российского рынка, распродав перед этим все товарные запасы.
Как сообщал Минпромторг, H&M выставила свой бизнес в России на продажу.
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МоскваШвецияH&MЭкономикаНовости культурымодаСтиль жизни
 
 
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