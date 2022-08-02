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В московском ТЦ "Метрополис" открыли магазин H&M

В московском ТЦ "Метрополис" открыли магазин H&M - РИА Новости, 02.08.2022

В московском ТЦ "Метрополис" открыли магазин H&M

Магазин уходящей с российского рынка компании H&M открылся в торговом центре "Метрополис" на севере Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:39

2022-08-02T11:39

2022-08-02T13:10

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Магазин уходящей с российского рынка компании H&M открылся в торговом центре "Метрополис" на севере Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.Уже с утра в торговом зале собрались несколько десятков покупателей. Ретейлер продает вещи по полной цене, скидок нет. Также заработал магазин H&M Home, где представлены товары для дома.Компания объявляла о решении уйти с российского рынка, распродав перед этим все товарные запасы.Как сообщал Минпромторг, H&M выставила свой бизнес в России на продажу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, швеция, h&m, экономика, новости культуры, мода, стиль жизни