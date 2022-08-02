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Атака ВСУ из HIMARS привела к разрушению здания "Первомайскугля" в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022
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Атака ВСУ из HIMARS привела к разрушению здания "Первомайскугля" в ЛНР
Атака ВСУ из HIMARS привела к разрушению здания "Первомайскугля" в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022
Атака ВСУ из HIMARS привела к разрушению здания "Первомайскугля" в ЛНР
Жилые дома, крупное предприятие "Первомайскуголь" и другие гражданские объекты получили повреждения при ночном обстреле украинскими войсками города Первомайск в РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T07:11
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в мире
украина
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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Жилые дома, крупное предприятие "Первомайскуголь" и другие гражданские объекты получили повреждения при ночном обстреле украинскими войсками города Первомайск в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.Украинские войска в 2:40 выпустили по городу 12 ракет.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями для ударов.
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в мире, украина, стаханов, первомайск, сцкк, лнр, рсзо himars
07:11 02.08.2022 (обновлено: 09:53 02.08.2022)
 
Атака ВСУ из HIMARS привела к разрушению здания "Первомайскугля" в ЛНР

ЛНР сообщила о разрушении здания "Первомайскугля" после атаки ВСУ из HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Жилые дома, крупное предприятие "Первомайскуголь" и другие гражданские объекты получили повреждения при ночном обстреле украинскими войсками города Первомайск в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
Украинские войска в 2:40 выпустили по городу 12 ракет.

"В результате обстрелов в населенном пункте Первомайск повреждено пять многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия "Первомайскуголь", повреждено отделение Пенсионного фонда, Городской центр культуры и досуга "Заря", Комплексная детская юношеская спортивная школа "Юность", магазин", — уточнило представительство.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями для ударов.
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В миреУкраинаСтахановПервомайскСЦККЛНРРСЗО HIMARS
 
 
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