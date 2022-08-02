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Глава района Харьковской области подал документы на российское гражданство
Глава района Харьковской области подал документы на российское гражданство - РИА Новости, 02.08.2022
Глава района Харьковской области подал документы на российское гражданство
Глава Купянского района Харьковской области Максим Губин подал документы на получение российского гражданства, сообщила пресс-служба администрации региона в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:04
2022-08-02T21:04
2022-08-02T21:04
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава Купянского района Харьковской области Максим Губин подал документы на получение российского гражданства, сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что 29 июля на освобожденных территорий Харьковской области начался прием документов на получение гражданства России.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области . Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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в мире, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Глава района Харьковской области подал документы на российское гражданство
Глава Купянского района Харьковской области Губин подал документы на гражданство России