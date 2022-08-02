https://ria.ru/20220802/granata-1806637174.html
В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату
В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату - РИА Новости, 02.08.2022
В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату
В Херсоне у пассажира автобуса на Симферополь нашли гранату, он задержан, сообщает пресс-служба МВД Херсонской области. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:07
2022-08-02T13:07
2022-08-02T13:08
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794512142_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_91d608c41f9a444821dcc6645c21db9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Херсоне у пассажира автобуса на Симферополь нашли гранату, он задержан, сообщает пресс-служба МВД Херсонской области."Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на гранату "Ф-"1. Прибывшие саперы извлекли из нее запал", - говорится в сообщении.Мужчина доставлен в полицию.В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции обследуют территорию автовокзала и автобусов перед посадкой в них пассажиров с помощью служебных собак, обученных поиску оружия и взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20220612/voennyy-1794957786.html
херсон
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794512142_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_c67c442572fea437c8fe44e54d8a23d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсон, республика крым, украина
13:07 02.08.2022 (обновлено: 13:08 02.08.2022)
В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату
В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Симферополь, нашли гранату
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Херсоне у пассажира автобуса на Симферополь нашли гранату, он задержан, сообщает пресс-служба МВД Херсонской области.
"Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на гранату "Ф-"1. Прибывшие саперы извлекли из нее запал", - говорится в сообщении.
Мужчина доставлен в полицию.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции обследуют территорию автовокзала и автобусов перед посадкой в них пассажиров с помощью служебных собак, обученных поиску оружия и взрывчатых веществ.