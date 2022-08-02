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В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату
В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату - РИА Новости, 02.08.2022
В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату
В Херсоне у пассажира автобуса на Симферополь нашли гранату, он задержан, сообщает пресс-служба МВД Херсонской области. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:07
2022-08-02T13:08
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Херсоне у пассажира автобуса на Симферополь нашли гранату, он задержан, сообщает пресс-служба МВД Херсонской области."Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на гранату "Ф-"1. Прибывшие саперы извлекли из нее запал", - говорится в сообщении.Мужчина доставлен в полицию.В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции обследуют территорию автовокзала и автобусов перед посадкой в них пассажиров с помощью служебных собак, обученных поиску оружия и взрывчатых веществ.
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херсон
республика крым
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происшествия, херсон, республика крым, украина
13:07 02.08.2022 (обновлено: 13:08 02.08.2022)
 
В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату

В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Симферополь, нашли гранату

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции РФ в Херсонской области
Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Херсоне у пассажира автобуса на Симферополь нашли гранату, он задержан, сообщает пресс-служба МВД Херсонской области.
"Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на гранату "Ф-"1. Прибывшие саперы извлекли из нее запал", - говорится в сообщении.
Мужчина доставлен в полицию.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции обследуют территорию автовокзала и автобусов перед посадкой в них пассажиров с помощью служебных собак, обученных поиску оружия и взрывчатых веществ.
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