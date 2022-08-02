https://ria.ru/20220802/granata-1806637174.html

В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату

В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату - РИА Новости, 02.08.2022

В Херсоне у пассажира автобуса, отправлявшегося в Крым, нашли гранату

В Херсоне у пассажира автобуса на Симферополь нашли гранату, он задержан, сообщает пресс-служба МВД Херсонской области. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:07

2022-08-02T13:07

2022-08-02T13:08

специальная военная операция на украине

происшествия

херсон

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Херсоне у пассажира автобуса на Симферополь нашли гранату, он задержан, сообщает пресс-служба МВД Херсонской области."Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на гранату "Ф-"1. Прибывшие саперы извлекли из нее запал", - говорится в сообщении.Мужчина доставлен в полицию.В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции обследуют территорию автовокзала и автобусов перед посадкой в них пассажиров с помощью служебных собак, обученных поиску оружия и взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20220612/voennyy-1794957786.html

херсон

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсон, республика крым, украина