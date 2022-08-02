https://ria.ru/20220802/gospital-1806602033.html
Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине
Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.08.2022
Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области, пожелал военнослужащим-участникам специальной военной... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:30
2022-08-02T11:30
2022-08-02T11:30
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
общество
вячеслав володин
саратовская область
роман бусаргин
россия
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области, пожелал военнослужащим-участникам специальной военной операции на Украине скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба ГД."Председатель Государственной думы РФ посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области. Вячеслав Володин и врио губернатора региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими – участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации", - отмечается в сообщении.Володин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, а также поздравил их с Днем воздушно-десантных войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, вячеслав володин, саратовская область, роман бусаргин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине
Володин посетил военный госпиталь, где лечатся участники спецоперации на Украине