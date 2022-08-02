https://ria.ru/20220802/gospital-1806602033.html

Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине

Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.08.2022

Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области, пожелал военнослужащим-участникам специальной военной... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:30

2022-08-02T11:30

2022-08-02T11:30

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

общество

вячеслав володин

саратовская область

роман бусаргин

россия

украина

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области, пожелал военнослужащим-участникам специальной военной операции на Украине скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба ГД."Председатель Государственной думы РФ посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области. Вячеслав Володин и врио губернатора региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими – участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации", - отмечается в сообщении.Володин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, а также поздравил их с Днем воздушно-десантных войск.

https://ria.ru/20220801/nagrady-1806467041.html

саратовская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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