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Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/gospital-1806602033.html
Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине
Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.08.2022
Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области, пожелал военнослужащим-участникам специальной военной... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:30
2022-08-02T11:30
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
общество
вячеслав володин
саратовская область
роман бусаргин
россия
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области, пожелал военнослужащим-участникам специальной военной операции на Украине скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба ГД."Председатель Государственной думы РФ посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области. Вячеслав Володин и врио губернатора региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими – участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации", - отмечается в сообщении.Володин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, а также поздравил их с Днем воздушно-десантных войск.
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здоровье - общество, общество, вячеслав володин, саратовская область, роман бусаргин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:30 02.08.2022
 
Володин навестил раненых участников спецоперации на Украине

Володин посетил военный госпиталь, где лечатся участники спецоперации на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области, пожелал военнослужащим-участникам специальной военной операции на Украине скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба ГД.
"Председатель Государственной думы РФ посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области. Вячеслав Володин и врио губернатора региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими – участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации", - отмечается в сообщении.
Володин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, а также поздравил их с Днем воздушно-десантных войск.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 16:33Специальная военная операция на Украине
Турчак вручил награды участникам военной операции на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоОбществоВячеслав ВолодинСаратовская областьРоман БусаргинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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