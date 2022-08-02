https://ria.ru/20220802/gosduma-1806669769.html

Внеплановый совет Госдумы пройдет 11 августа, сообщил источник

Внеплановый совет Госдумы пройдет 11 августа, сообщил источник - РИА Новости, 02.08.2022

Внеплановый совет Госдумы пройдет 11 августа, сообщил источник

В Госдуме пройдет внеплановый Совет 11 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:21

2022-08-02T14:21

2022-08-02T15:15

политика

россия

госдума рф

денис мантуров

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Госдуме пройдет внеплановый Совет 11 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Планируется ли внеплановое пленарное заседание, пока нет ясности, о содержании повестки Совета также нет данных.Предыдущее внеплановое заседание Госдумы прошло 15 июля. В ходе него парламентарии одобрили кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера и приняли несколько законов, в частности, о статусе ветерана для пограничников, праве наследников оспаривать отцовство и праве использовать маткапитал на образование от ИП.Кроме того, Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. Также депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет.

https://ria.ru/20220731/zakony-1806179529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, госдума рф, денис мантуров