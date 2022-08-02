Рейтинг@Mail.ru
Внеплановый совет Госдумы пройдет 11 августа, сообщил источник - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/gosduma-1806669769.html
Внеплановый совет Госдумы пройдет 11 августа, сообщил источник
Внеплановый совет Госдумы пройдет 11 августа, сообщил источник - РИА Новости, 02.08.2022
Внеплановый совет Госдумы пройдет 11 августа, сообщил источник
В Госдуме пройдет внеплановый Совет 11 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:21
2022-08-02T15:15
политика
россия
госдума рф
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Госдуме пройдет внеплановый Совет 11 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Планируется ли внеплановое пленарное заседание, пока нет ясности, о содержании повестки Совета также нет данных.Предыдущее внеплановое заседание Госдумы прошло 15 июля. В ходе него парламентарии одобрили кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера и приняли несколько законов, в частности, о статусе ветерана для пограничников, праве наследников оспаривать отцовство и праве использовать маткапитал на образование от ИП.Кроме того, Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. Также депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет.
https://ria.ru/20220731/zakony-1806179529.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, госдума рф, денис мантуров
14:21 02.08.2022 (обновлено: 15:15 02.08.2022)
 
Внеплановый совет Госдумы пройдет 11 августа, сообщил источник

Источник: внеплановый совет Госдумы пройдет 11 августа

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Госдуме пройдет внеплановый Совет 11 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Совет Думы пройдет удаленно", — добавил он.

Планируется ли внеплановое пленарное заседание, пока нет ясности, о содержании повестки Совета также нет данных.
Предыдущее внеплановое заседание Госдумы прошло 15 июля. В ходе него парламентарии одобрили кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера и приняли несколько законов, в частности, о статусе ветерана для пограничников, праве наследников оспаривать отцовство и праве использовать маткапитал на образование от ИП.
Кроме того, Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. Также депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 09:58
Володин назвал законы, вступающие в силу в августе
 
ПолитикаРоссияГосдума РФДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала